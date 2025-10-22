FIFA castigaría a Néiser Villarreal por lo sucedido tras el Mundial Sub-20: esto dice el reglamento

Néiser Villarreal protagoniza otra polémica en su paso por Millonarios. Luego de salir goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, el delantero no se presentó a entrenamientos y cuenta los días para finalizar su contrato.

El conjunto embajador respondió abriéndole proceso disciplinario, pues lo esperaban en la sede deportiva el pasado lunes 20 de octubre.

Sin embargo, el único que se presentó fue el lateral Carlos Sarabia.

En ese orden de ideas, los últimos días de Néiser Villarreal como jugador de Millonarios apuntan a ser en medio de críticas y rechazo por parte de la hinchada.

Néiser Villarreal, delantero de Millonarios y la Selección Colombia Sub-20 | Foto: Prensa Millonarios FC

La FIFA podría sancionarlo

Cabe recordar que Néiser ya tiene un preacuerdo de fichaje con Cruzeiro de Brasil. Dicha negociación se debería concretar después del 30 de noviembre, hasta entonces, el jugador sigue perteneciendo a Millonarios y tendría que ir a cumplir sus labores como cualquier otro empleado.

No obstante, el atacante de 20 años ha brillado por su ausencia en los trabajos liderados por el cuerpo técnico de Hernán Torres.

Esa conducta es castigada por la FIFA en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, específicamente en el artículo 14 y en el artículo 17:

El artículo 14 establece que “cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de este, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte”.

Eso quiere decir que Millonarios tiene derecho a rescindirle el contrato a Néiser Villarreal argumentando que no se presentó a los entrenamientos y no tendría ningún tipo de consecuencia.

En caso de que los embajadores denuncien el incumplimiento del mismo ante la FIFA, los castigos podrían ir desde una indemnización económica hasta sanciones por varios meses fuera de las canchas.

“Además de la obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones deportivas a un jugador que rescinda un contrato durante el periodo protegido. La sanción consistirá en una restricción de cuatro meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial“, apunta el artículo 17.

Cruzeiro o el representante también podrían salir perjudicados si se demostrara su influencia en las reiteradas ausencias de Néiser Villarreal. “Se sancionará a toda persona sujeta a los Estatutos y reglamentos de la FIFA que actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la finalidad de facilitar la transferencia del jugador”, añade dicho artículo.

Néiser Villarreal, goleador de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: FIFA via Getty Images

Las palabras de Mackalister Silva

Desde Millonarios no han emitido ningún tipo de comunicado sobre la situación de Néiser Villarreal, pues la misma se está manejando internamente.

Mackalister Silva, capitán de Millonarios, se pronunció al respecto en la rueda de prensa posterior al empate contra Atlético Bucaramanga (1-1).