Néiser Villarreal fue la máxima figura de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 y apunta a una carrera exitosa a nivel internacional, sin embargo, sigue causando indignación al interior de Millonarios.

Carlos Sarabia regresó de Chile y se sumó inmediatamente a los entrenamientos del cuadro embajador, mientras que Néiser brilló por su ausencia.

Aunque el delantero tumaqueño ya tiene un acuerdo adelantado para ser nuevo jugador de Cruzeiro, todavía está vinculado laboralmente a Millonarios

Su contrato termina en noviembre y, hasta entonces, está sujeto a presentarse a entrenamientos.

No obstante, Néiser no se presentó el lunes como estaba presupuestado y desató una nueva ola de indignación en la hinchada de Millonarios.

Ⓜ️ Carlos Sarabia se reintegró hoy a los trabajos con Millonarios, luego de su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia. Néiser Villarreal, que aún tiene contrato con el club, no se presentó. pic.twitter.com/GMDYAZBpVT — Cristian Pinzón (@Crispinllos) October 20, 2025

Ni un solo minuto en la Liga Betplay 2025-II

Al margen de haber brillado en el Mundial Sub-20, Néiser Villarreal sigue en deuda con el club que lo formó como futbolista.

Este semestre no ha jugado un solo minuto. Entre agosto y septiembre estuvo fuera por una lesión, aunque hizo ruido después de utilizar una camiseta del América de Cali en plena transmisión de TikTok.

Luego de eso fue convocado por la Selección Colombia y recuperó la confianza con cinco goles en las rondas eliminatorias de la Copa del Mundo.

Millonarios no descarta utilizarlo en lo que resta del campeonato, pero este nuevo desplante deja prácticamente nulas sus opciones de jugar.

De hecho, en Brasil aseguran que Néiser se podría presentar a entrenamientos en el mes de noviembre y le madrugará a la pretemporada para 2026.

Néiser Villarreal, goleador de la Selección Colombia Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

La hinchada se cansó

La ausencia de Villarreal en los entrenamientos de Millonarios desató una ola de críticas y provocó que muchos hinchas pidan la rescisión inmediata de su contrato.

"A nivel club se ha comportado muy mal. No se puede ser desagradecido con el que te dio las bases para ser profesional“, dijo uno de los hinchas en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Millonarios se queda esperando a Néiser Villarreal, a quien le quisieron renovar el contrato hasta que hubo desacuerdos con su representante.

“Que mal rodeado está ese Villarreal. Una lástima, pero bien ido y rápido por favor“, escribió otra aficionada del conjunto capitalino.

Lo cierto es que Néiser no estará disponible para el partido de este martes contra Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín, aunque Sarabia tampoco fue convocado por el desgaste del viaje desde Santiago.

Se espera que el lateral derecho aparezca en el clásico capitalino del próximo sábado, mientras se resuelve la situación de Néiser y se toma una decisión sobre el mes que le queda de contrato.