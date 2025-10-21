Suscribirse

Nuevo desplante de Néiser Villarreal a Millonarios: los hinchas quedaron indignados

El delantero tumaqueño fue la figura de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, pero en su regreso a Bogotá volvió a ser objeto de críticas.

Redacción Deportes
21 de octubre de 2025, 4:13 p. m.
Néiser Villarreal fue la máxima figura de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 y apunta a una carrera exitosa a nivel internacional, sin embargo, sigue causando indignación al interior de Millonarios.

Carlos Sarabia regresó de Chile y se sumó inmediatamente a los entrenamientos del cuadro embajador, mientras que Néiser brilló por su ausencia.

Contexto: Primera venta de Selección Colombia por tercer lugar en el Mundial Sub-20: negocio alegra a James

Aunque el delantero tumaqueño ya tiene un acuerdo adelantado para ser nuevo jugador de Cruzeiro, todavía está vinculado laboralmente a Millonarios

Su contrato termina en noviembre y, hasta entonces, está sujeto a presentarse a entrenamientos.

No obstante, Néiser no se presentó el lunes como estaba presupuestado y desató una nueva ola de indignación en la hinchada de Millonarios.

Ni un solo minuto en la Liga Betplay 2025-II

Al margen de haber brillado en el Mundial Sub-20, Néiser Villarreal sigue en deuda con el club que lo formó como futbolista.

Este semestre no ha jugado un solo minuto. Entre agosto y septiembre estuvo fuera por una lesión, aunque hizo ruido después de utilizar una camiseta del América de Cali en plena transmisión de TikTok.

Luego de eso fue convocado por la Selección Colombia y recuperó la confianza con cinco goles en las rondas eliminatorias de la Copa del Mundo.

Millonarios no descarta utilizarlo en lo que resta del campeonato, pero este nuevo desplante deja prácticamente nulas sus opciones de jugar.

De hecho, en Brasil aseguran que Néiser se podría presentar a entrenamientos en el mes de noviembre y le madrugará a la pretemporada para 2026.

La hinchada se cansó

La ausencia de Villarreal en los entrenamientos de Millonarios desató una ola de críticas y provocó que muchos hinchas pidan la rescisión inmediata de su contrato.

"A nivel club se ha comportado muy mal. No se puede ser desagradecido con el que te dio las bases para ser profesional“, dijo uno de los hinchas en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Millonarios se queda esperando a Néiser Villarreal, a quien le quisieron renovar el contrato hasta que hubo desacuerdos con su representante.

Contexto: Millonarios se juega ‘la vida’ ante Bucaramanga: cuentas, hora y canal para el juego de Liga BetPlay

“Que mal rodeado está ese Villarreal. Una lástima, pero bien ido y rápido por favor“, escribió otra aficionada del conjunto capitalino.

Lo cierto es que Néiser no estará disponible para el partido de este martes contra Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín, aunque Sarabia tampoco fue convocado por el desgaste del viaje desde Santiago.

Se espera que el lateral derecho aparezca en el clásico capitalino del próximo sábado, mientras se resuelve la situación de Néiser y se toma una decisión sobre el mes que le queda de contrato.

Si Millonarios cae contra Bucaramanga, quedará oficialmente eliminado del campeonato y pondrá la mente en el 2026.

