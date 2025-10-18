Resignado a jugar por el tercer puesto estuvo la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile, luego de haber caído en la semifinal frente a Argentina.

Dicha derrota ante los sudamericanos fue bastante dura para la nación, pero rápidamente se debía levantar cabeza; ser tercero de una Copa Mundo sería algo histórico.

Óscar Perea hizo el gol que abrió el marcador ante Francia, por el tercer lugar del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

Ante Francia había una gran motivación de parte de los dirigidos por César Torres, y terminaron por lograr lo trazado este sábado al ganar el juego por 1-0.

Óscar Perea fue el anotador del gol que dio la alegría al país, después de la tusa que se vivió por quedarse fuera de la gran final.

Fue un gol tempranero de parte del atacante surgido en Atlético Nacional, que mantuvo a lo largo de los más de 90 minutos el cuadro Tricolor.

Aunque el combinado francés pidió a través de dos tarjetas verdes la revisión de penales, estos no fueron aprobados por parte del juez central.

En la primera mitad los galos creían que a Zidane lo había tumbado de manera ilícita.

Para la segunda mitad, cuando ya iba el reloj marcando los 87 minutos, una mano pudo haber afectado el buen resultado del conjunto colombiano.

Colombia Sub-20 celebra su tercer puesto en el Mundial 2025. | Foto: AFP

Mucha tensión en los minutos finales hubo en el estadio Nacional de Santiago, en Chile, pero el pitazo final le permitió a la delegación colombiana celebrar el tercer lugar.

Un palo al 90+7′ hizo temblar las ilusiones de Colombia por quedarse con el privilegiado lugar en el que acompañe a Marruecos y Argentina, los finalistas.

¡FELIZ POR EL TRIUNFO!



César Torres habló luego de la victoria 1-0 de Colombia sobre Francia por el tercer lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/J8u1YiVkAl — DSPORTS (@DSports) October 18, 2025

César Torres como entrenador del proceso, hizo reflexiones importantes de la medalla lograda: “Orgulloso tercer lugar. El tiempo lo va a valorar más que el presente”.

“Defendimos los colores de nuestra patria”, sumó. “Dije que nos llevaríamos una medalla. Para nosotros es mucho este tercer lugar”, resaltó.

Al podio del Mundial Sub-20

Colombia igualó su mejor actuación en un Mundial Sub-20 al vencer 1-0 a Francia este sábado en Santiago, en el partido por el tercer puesto de Chile 2025, un triunfo que sirve como premio de consuelo a los cafeteros tras la caída ante Argentina en las semifinales.

Arropada por 21.053 espectadores que llegaron al Estadio Nacional en una tarde templada, Colombia se impuso con la anotación de Óscar Perea, del AVS portugués, a los 2 minutos.

Elyaz Zidane perdiendo el duelo ante Óscar Perea en el Mundial Sub-20 | Foto: AFP

Con la victoria, el equipo dirigido por César Torres igualó la gesta de 2003, cuando la selección que conducía Reinaldo Rueda —actual seleccionador de Honduras— finalizó tercera en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos.

Francia, campeona en 2013, volvió a quedar fuera del podio, como en 2011, cuando perdió ante México en el partido por el tercer puesto del Mundial de Colombia.

Los Bleus llegaron a Chile sin cinco figuras del París Saint-Germain: los delanteros Désiré Doué e Ibrahim Mbaye, los mediocampistas Senny Mayulu y Warren Zaire-Emery, y el defensor Noham Fadjigui Kamara, habituales en la alineación de Luis Enrique.

Además, el seleccionador juvenil Bernard Diomède perdió tras los cuartos de final al volante Saimon Bouabré, cuyo club, el Neom SC de Arabia Saudita, solo lo cedió hasta esa fase del torneo.