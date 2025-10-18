Suscribirse

Deportes

Un gol definió Colombia vs. Francia del Mundial Sub-20: podio da alegría al país tras la tusa de la final

En dos ocasiones hubo temor por las revisiones del VAR a posibles penales en favor de los europeos. El juez decidió en favor de la Tricolor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 9:25 p. m.
Óscar Perea en el juego por el tercer puesto del Mundial Sub-20 vs. Francia
Óscar Perea en el juego por el tercer puesto del Mundial Sub-20 vs. Francia | Foto: Photosport via AFP

Resignado a jugar por el tercer puesto estuvo la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile, luego de haber caído en la semifinal frente a Argentina.

Dicha derrota ante los sudamericanos fue bastante dura para la nación, pero rápidamente se debía levantar cabeza; ser tercero de una Copa Mundo sería algo histórico.

Óscar Perea hizo el gol que abrió el marcador ante Francia, por el tercer lugar del Mundial Sub-20.
Óscar Perea hizo el gol que abrió el marcador ante Francia, por el tercer lugar del Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

Ante Francia había una gran motivación de parte de los dirigidos por César Torres, y terminaron por lograr lo trazado este sábado al ganar el juego por 1-0.

Óscar Perea fue el anotador del gol que dio la alegría al país, después de la tusa que se vivió por quedarse fuera de la gran final.

Fue un gol tempranero de parte del atacante surgido en Atlético Nacional, que mantuvo a lo largo de los más de 90 minutos el cuadro Tricolor.

Aunque el combinado francés pidió a través de dos tarjetas verdes la revisión de penales, estos no fueron aprobados por parte del juez central.

Contexto: Decisión de la FCF con César Torres tras fracaso del Mundial Sub-20: estaba tomada hace rato

En la primera mitad los galos creían que a Zidane lo había tumbado de manera ilícita.

Para la segunda mitad, cuando ya iba el reloj marcando los 87 minutos, una mano pudo haber afectado el buen resultado del conjunto colombiano.

Colombia Sub-20 celebra su tercer puesto en el Mundial 2025.
Colombia Sub-20 celebra su tercer puesto en el Mundial 2025. | Foto: AFP

Mucha tensión en los minutos finales hubo en el estadio Nacional de Santiago, en Chile, pero el pitazo final le permitió a la delegación colombiana celebrar el tercer lugar.

Un palo al 90+7′ hizo temblar las ilusiones de Colombia por quedarse con el privilegiado lugar en el que acompañe a Marruecos y Argentina, los finalistas.

César Torres como entrenador del proceso, hizo reflexiones importantes de la medalla lograda: “Orgulloso tercer lugar. El tiempo lo va a valorar más que el presente”.

“Defendimos los colores de nuestra patria”, sumó. “Dije que nos llevaríamos una medalla. Para nosotros es mucho este tercer lugar”, resaltó.

Al podio del Mundial Sub-20

Colombia igualó su mejor actuación en un Mundial Sub-20 al vencer 1-0 a Francia este sábado en Santiago, en el partido por el tercer puesto de Chile 2025, un triunfo que sirve como premio de consuelo a los cafeteros tras la caída ante Argentina en las semifinales.

Arropada por 21.053 espectadores que llegaron al Estadio Nacional en una tarde templada, Colombia se impuso con la anotación de Óscar Perea, del AVS portugués, a los 2 minutos.

Elyaz Zidane perdiendo el duelo ante Óscar Perea en el Mundial Sub-20
Elyaz Zidane perdiendo el duelo ante Óscar Perea en el Mundial Sub-20 | Foto: AFP

Con la victoria, el equipo dirigido por César Torres igualó la gesta de 2003, cuando la selección que conducía Reinaldo Rueda —actual seleccionador de Honduras— finalizó tercera en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos.

Francia, campeona en 2013, volvió a quedar fuera del podio, como en 2011, cuando perdió ante México en el partido por el tercer puesto del Mundial de Colombia.

Contexto: ¿Qué necesita la Selección Colombia para ser cabeza de serie en el Mundial? Aquí las cuentas

Los Bleus llegaron a Chile sin cinco figuras del París Saint-Germain: los delanteros Désiré Doué e Ibrahim Mbaye, los mediocampistas Senny Mayulu y Warren Zaire-Emery, y el defensor Noham Fadjigui Kamara, habituales en la alineación de Luis Enrique.

Además, el seleccionador juvenil Bernard Diomède perdió tras los cuartos de final al volante Saimon Bouabré, cuyo club, el Neom SC de Arabia Saudita, solo lo cedió hasta esa fase del torneo.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mujer sorprendida con sacerdote en baño de casa parroquial tomó radical decisión tras difusión de video

2. Israel pone condiciones para la reapertura de paso entre Gaza y Egipto

3. Yina Calderón envió urgente alerta antes de su pelea en Stream Fighters con Andrea Valdiri: “Sean testigos”

4. Trump revela video del bombardeo a submarino con droga y confirma que un sobreviviente es colombiano: dice lo que pasará con él

5. Federico Gutiérrez hace grave advertencia por protestas: “Quieren incendiar el país, ya activaron las primeras líneas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección Colombia sub 20Selección ColombiaSelección de FranciaMundial Sub 20

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.