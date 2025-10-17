La Selección Colombia complicó sus opciones de entrar al bombo 1 del Mundial 2026, luego de empatar contra Canadá en Nueva Jersey (0-0).

La goleada sobre México había levantado la ilusión, sin embargo, el balance general de la doble fecha de octubre fue una sumatoria de solo 3.62 puntos.

En ese orden de ideas, Colombia necesita de un milagro para meterse al bombo 1.

Con la situación actual, el equipo de Néstor Lorenzo estará en el bombo 2 y podría tener rival europeo en la fase de grupos del Mundial.

🏆FIFA WORLD CUP 2026

🗓️POTS - BOMBOS



Esta es la explicación para conocer como se dividen los Bombos para la Copa del Mundo, estos son los puntajes para Octubre.



Existen aun movimentos que se pueden hacer previo al mundial:



⬆️🟩: 🇭🇷,🇲🇦,🇨🇴,🇦🇺,🇯🇴 y 🇯🇲

⬇️🟥: 🇩🇪,🇰🇷,🇪🇨,🇦🇹 y 🇭🇳 pic.twitter.com/lkBfmnrhp4 — CNF Zone (@CNFconcacaf) October 16, 2025

Las cuentas de Colombia para noviembre

La pequeña opción de meterse al bombo 1 depende de varios factores:

Ganar los dos partidos amistosos de noviembre

Que dos o más países europeos (incluido Croacia) queden segundos de su grupo y si clasifican sea por repechaje.

Que Marruecos pierda sus dos amistosos.

Italia es uno de los grandes opcionados a entrar por repechaje. Eso quiere decir que no entrará al bombo 1 como dicta el ranking, sino que irá al bombo 4 como uno de los últimos clasificados.

Alemania, Bélgica, Portugal, Países Bajos y España todavía no se han clasificado, aunque tienen calendario favorable para hacerlo. Si todos ellos clasifican al Mundial como líderes de su grupo de las eliminatorias europeas, la Tricolor estará condenada al bombo 2.

La elección del rival que reemplazará a Nigeria es otro de los factores a tener en cuenta. Colombia podría tocar la puerta de Marruecos y así disputar un duelo directo por el ranking FIFA, teniendo en cuenta que los Leones del Atlas ya están clasificados desde septiembre.

Lo cierto es que la posibilidad de que Colombia ascienda al bombo 1 es mínima y depende de muchos resultados que no parecen destinados a darse en el final de las eliminatorias europeas.

De hecho, que Alemania, Bélgica, Italia o Croacia queden fuera de la Copa del Mundo sería una mala noticia para los organizadores y dejaría tambaleando a cualquiera de los entrenadores en propiedad.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Sabor amargo

A los jugadores de la Selección Colombia se les vio ansiosos por el gol ante Canadá, pues sabían que era necesario ganarles para mantener viva la ilusión.

De hecho, Luis Díaz manifestó su incomodidad por el resultado y por haber fallado una ocasión clara en el segundo tiempo.

“Era un partido que queríamos ganar. Quedamos con un sinsabor porque pudimos ser mejor, teníamos ganas de sacar un resultado positivo”, declaró el guajiro.