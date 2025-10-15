Suscribirse

Las dos palabras que dijo Luis Díaz cuando Néstor Lorenzo lo sacó: video del momento exacto

El guajiro se estaba lamentando por la ocasión perdida en el partido de Colombia vs. Canadá, cuando se levantó el letrero luminoso desde la banda.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
Luis Díaz, al momento de su salida en el partido contra Canadá
Luis Díaz, al momento de su salida en el partido contra Canadá | Foto: Captura Gol Caracol

Luis Díaz se quedó con las ganas de celebrar su gol número 21 con la camiseta de la Selección Colombia. Sobre la hora de juego, el guajiro tuvo un mano a mano contra el arquero de Canadá y la mandó muy cerca del vertical derecho.

Justo después de esa ocasión clara, Néstor Lorenzo mandó tres cambios a la cancha y uno de esos fue el ingreso de Yáser Asprilla en lugar de Lucho.

Contexto: ‘Tino’ Asprilla perdió la paciencia con jugador de Selección Colombia: “No se lo perdono”

El jugador del Bayern Múnich, todavía lamentándose por lo que acababa de suceder frente al arco, reaccionó con dos palabras que se entendieron perfectamente en la transmisión oficial: “No, mari...”, le dijo a James mientras chocaban sus palmas.

Lucho no se molestó por el cambio, sino por queadarse con el grito ahogado en la garganta y tener que salir sin la oportunidad de tomar revancha.

Y es que Luis Díaz es uno de los grandes candidatos a destronar a Radamel Falcao García como máximo goleador histórico de la Selección Colombia. A sus 28 años de edad tiene 20 goles conla Tricolor y ya está por encima de leyendas como Faustino Asprilla, Freddy Rincón Y Victor Hugo Aristizábal.

¿Cuántos goles le faltan a Luis Díaz para alcanzar a Falcao?

La cuenta es clara: Luis Díaz está a 16 goles de alcanzar a Falcao García y a 10 de James Rodríguez, que es segundo en ese listado.

Este año quedan dos amistosos por disputar en el mes de noviembre, en marzo habrá otra doble fecha y en junio un par de partidos más antes de la Copa del Mundo.

Teniendo en cuenta que Luis Díaz es el máximo goleador de la ‘era Lorenzo’ y sus números como principal figura de la Tricolor están en ascenso, el próximo año podría dar un gran mordisco para acercarse a Falcao y James.

Lucho es uno de los jugadores que tienen su puesto fijo para la Copa del Mundo, siempre y cuando se encuentre en perfectas condiciones físicas.

Su presente en el Bayern Múnich es envidiable y apareció con la Selección Colombia en los momentos claves de la eliminatoria al Mundial 2025.

Contra Canadá lució la cinta de capitán ante la ausencia de James Rodríguez en el once titular, otra de las razones por las que quería despedirse del campo con gol y victoria.

Colombia's Luis Díaz reacts after missing a goal during the second half of a friendly soccer match against Canada in Harrison, N.J., Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Seth Wenig)
Luis Díaz se lamenta tras su ocasión perdida contra Canadá. | Foto: AP

Luis Díaz habló tras el empate de Colombia vs. Canadá

Luego del partido, en la zona mixta del Red Bull Arena, dejó un mensaje para toda Colombia de cara a los duelos preparatorios que se aproximan camino al Mundial.

Era un partido que queríamos ganar. Quedamos con un sinsabor porque pudimos ser mejor, teníamos ganas de sacar un resultado positivo”, declaró.

Contexto: Sale a la luz lo que hizo la esposa de Luis Díaz mientras él jugaba con la Selección Colombia

Lucho destacó las cualidades de Canadá. “Hizo un gran partido, un partido difícil porque ellos son muy intensos. Hicieron un gran trabajo y hay que darles ese mérito”, completó.

El extremo izquierdo se va contento por compartir con la hinchada y ver que los acompañaron en esta gira por Estados Unidos. “Lastimosamente no se sacó el resultado que queríamos”, completó.

