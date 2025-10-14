Sale a la luz lo que hizo la esposa de Luis Díaz mientras él jugaba con la Selección Colombia

El pasado sábado 11 de octubre se llevó a cabo un nuevo partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. En el reciente encuentro, la tricolor se enfrentó contra la selección mexicana, dejando el marcador 4-0, a favor de Colombia.

Pese a que en la mayoría de las ocasiones, Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz, suele estar presente en los partidos del deportista, mostrándole su apoyo y apoyándolo, en esta fecha no llegó al AT&T Stadium, pues estaba disfrutando de un parque de diversiones en compañía de sus hijas.

La esposa del mediocampista recibió elogios en redes sociales. | Foto: Instagram @gera25ponce

Fue por medio de su cuenta de Instagram en donde inmortalizó el momento y compartió una gran cantidad de fotografías en las que se puede ver a las pequeñas Roma y Charlotte, disfrutando en los espacios temáticos de Mickey Mouse en la sede de París.

“Nuestra primera vez en Disney. Tres días intensos (¡para mí!) pero con el corazón lleno de felicidad al verlas disfrutar. Las amo, mis princesas, dueñas de mi vida", escribió.

En las imágenes se ve a las hijas del famoso futbolista del Bayern Múnich portando algunos disfraces de las princesas de Disney, mientras se divierten en algunas de las atracciones más importantes del parque temático, en el que habrían estado de vacaciones durante varios días.

“El mejor hat trick en su carrera entera son sus tres reinas”; “Se merecen muchas cosas buenas. Ustedes, sus niñas y el señor Luis Díaz. Me alegro de todas esas grandes bendiciones”; “Cuando eres mamá de niñas, es como tener mejores amigas pequeñas, bellezas”; “Lo más lindo y tierno de una madre es ver a sus niños felices, es sentir la satisfacción de que ellas están en un cuento de maravillas. Se merecen lo mejor, bendiciones siempre” y “Qué hermosa que es esta familia”; son algunos de los comentarios que plasmaron sus seguidores.

Por otro lado, Luis Díaz también se pronunció y con algunos emojis expresó la emoción, el amor y enamoramiento que tiene por sus hijas y su esposa.

Geraldine Pince causó revuelo en importante partido del Bayern Múnich

En uno de los más recientes partidos de Luis Díaz con el Bayern Múnich, Geraldine Ponce estuvo acompañándolo y compartió algunas fotografías por medio de sus redes sociales.

Desde su cuenta personal, publicó una serie de imágenes tomadas en el Allianz Arena, ubicado en Múnich, Alemania, donde se dejó ver con un atuendo que rápidamente captó la atención.

En el conjunto que lució la famosa, hubo un accesorio que no pasó desapercibido, se trata de un exclusivo bolso de la firma Bottega Veneta. De acuerdo con el sitio oficial de la marca en México, esta pieza tiene un precio de $96.350 pesos mexicanos, lo que equivale a más de $20.384.798 pesos colombianos.