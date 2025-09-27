Esposa de Luis Díaz deslumbró tras último partido del Bayern Múnich; lució lujosos accesorios

El pasado viernes, 26 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo partido de Bayern Múnich, esta vez contra Werder Bremen, el cual terminó con un marcador de 4-0 a favor del club alemán en el Estadio Allianz Arena.

Como es costumbre, Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, estuvo acompañando al colombiano en el compromiso y presumió su papel a través de sus historias de Instagram, en las que de manera constante se manifiesta y le brinda apoyo al deportista.

El deportista colombiano llegó a Alemania en compañía de su familia. | Foto: Instagram @gera25ponce

Horas después de que finalizara el encuentro, la mujer realizó una publicación en sus redes sociales, en la que se llevó miles de elogios de sus seguidores en Instagram.

En la publicación se le puede observar a través de distintas fotografías en las que presume su outfit en tonos cafés y marrones.

Algunos de los detalles que resaltan son unas botas caña media con hebillas de la marca de lujo Miu Miu y un minibolso de la colección clásica de Louis Vuitton, la cual lleva grabado el logo de la compañía sobre la superficie.

Rápidamente, las imágenes se popularizaron y miles de personas reaccionaron a través de los comentarios, escribiéndole cientos de elogios con respecto al estilo de vestir que ha estado seleccionando a lo largo de los últimos meses.

“Bella”; “No hay descanso. Qué espectáculo”; “Regia”; “Qué bonito se te ve el cabello”; “La mujer más hermosa de Colombia”; “Me encanta, eres la mujer más linda que visto, dame más, eres bella”; “Alemania te sienta”; “Caíste del cielo. Eres toda una diosa quien te encuentre te cuide y te llene de felicidad”, y “Eres espectacular, Dios te bendiga”, son algunas de las palabras que escribieron.

¿Cuánto cuestan los accesorios que lució Geraldine Ponce?

Las botas marcas Miu Miu tienen un valor de 11.841.646 pesos, según la página oficial de Fatfetch, dedicada específicamente a la venta de artículos de lujo.

Por otro lado, el bolso de la referencia Micro Speedy de Louis Vuitton está actualmente en 40.000 pesos mexicanos, es decir, aproximadamente, 8.500.000 pesos colombianos.

Geraldine Ponce llamó la atención con sus costosas prendas. | Foto: Captura Farfecth

Esta pieza tiene un valor de 40.000 pesos mexicanos. | Foto: Captura Louis Vuitton México

Así reaccionó Luis Díaz a la publicación de su esposa

Aunque muchos comentaron el post de Geraldine Ponce, la reacción que destacó fue la del futbolista del Bayern Múnich, pues con un solo emoji dejó ver lo enamorado que está de su esposa y lo importante que es en su vida y, como era de esperarse, suma varios likes de sus seguidores.