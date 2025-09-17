Esposa de Luis Díaz causó revuelo con su ropa en importante partido del Bayern Múnich en la Champions League

En las horas de la tarde del miércoles, 17 de septiembre, el futbolista colombiano, Luis Díaz debutó con el Bayern Múnich en la Champions League 2025 frente al Chelsea en la primera fase de la competencia.

Tras ser seleccionado como uno de los titulares, estuvo los dos tiempos dentro del campo de juego y aunque no destacó en la cancha, cumplió con los planteamientos de contención, dejando como resultado un marcador de 3-1 a favor del equipo de Vicent Kompany.

Luis Díaz con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Como es costumbre, su esposa, Geraldine Ponce estuvo acompañándolo en el compromiso y por medio de sus redes sociales, compartió varias fotografías del outfit que utilizó para asistir al Allianz Arena, en Múnich, Alemania.

Uno de los detalles que llamaron la atención dentro del carrusel de fotos, fue un costoso bolso de lujo de la marca Bottega Veneta, el cual, según indica la página oficial en México, tiene un valor de $96.350 pesos mexicanos, es decir, más de $20.384.798 pesos colombianos.

Este es el bolso que lució la esposa de Luis Díaz en el reciente partido del Bayern Múnich. | Foto: Bottega Veneta / Montaje: Semana

Esto desató una gran cantidad de opiniones por medio de la sección de los comentarios, en los que los seguidores de la esposa de Luis Díaz la llenaron de halagos y resaltaron su estilo a la hora de seleccionar las prendas que utiliza.

“Divina”; “Dios mío, pero estás regia”; “Nos dio rostro, pinta y pose”; “Ya vengo, voy a buscar el oxígeno, que me quedé sin aliento”; “Hermosa”; “Rompió con esa ropa”; “Gera, cuanta distinción”; “Me gusta”; “Sipote pinta, me encanta”; “icónica, mejor dicho, mucho con demasiado” y “La diste toda”; son algunas de las palabras que se leen.

Las impactantes imágenes con las que Geraldine Ponce le dio la bienvenida al Bayern Múnich

Tras recibir una millonaria oferta en el Bayern Múnich, Luis Díaz y su familia se enfrentaron a una nueva etapa en Alemania, con el fin de acompañarlo y apoyarlo en cada uno de los partidos en los que ha sido convocado.

Geraldine Ponce, con quien contrajo matrimonio el pasado 14 de junio, se ha mostrado emocionada ante los cambios y no se ha perdido un solo segundo del nuevo ciclo que vive su esposo.

Esposa e hijas de Luis Díaz lo acompañan en sus primeros partidos con el Bayern Múnich. | Foto: Instagram @gera25ponce

A lo largo de cada uno de los encuentros deportivos, la mujer ha llamado la atención en las redes sociales, y miles de personas la han elogiado por la selección de vestuarios con los que ha asistido a los estadios.

Tanto con la camiseta local como con la de visitante, la joven ha captado la atención, generando una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores en distintas plataformas.