Néstor Lorenzo le apostó en la noche del pasado miércoles a un revolcón total de la nómina titular de Colombia para enfrentar a Canadá.

Fue un total de nueve cambios con respecto al juego pasado ante México. Luis Díaz y Jhon Janer Lucumí fueron los únicos que se mantuvieron en el once inicial.

Desde el arco hasta la delantera, el argentino hizo modificaciones que trastocaron al equipo y no le permitieron brillar como en la goleada del sábado pasado en Texas.

'Cucho' Hernández, último en entrar al campo previo al juego entre Colombia y Canadá. | Foto: Getty Images

Una de las variantes que llamó la atención fue la del delantero centro. En esta oportunidad el que fue puesto como ‘9′ neto fue Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Este en su posición natural se pensaba que rendiría como lo viene haciendo en Real Betis, donde ha mostrado un gran nivel en el inicio de LaLiga.

A pesar de las grandes expectativas que había sobre el atacante, su papel en el juego no fue el esperado y terminó calificado por debajo de los 7.0 puntos.

Ese bajo nivel llevó a Lorenzo a que lo cambiase a los 60 minutos de partido, y en su lugar entrase uno de la entera confianza del entrenador como Rafael Santos Borré.

Asprilla perdió la paciencia con ‘Cucho’

Sobre el rendimiento de Hernández hubo múltiples comentarios luego del partido que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Uno que habló sin tapujos fue Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien condenó la manera de jugar del Cucho y más que eso, su actitud en el terreno de juego.

“Es complicado lo de ese muchacho... contra Perú todos nos quejamos porque lo pusieron en una posición que no era. Jugó mal”, recordó de un juego de las Eliminatorias.

"Que Hernández entre a TROTAR al nivel de James es algo que no le perdono"@TinoasprillaH, CRÍTICO con la actitud del "Cucho" en el duelo vs. Canadá.



▶️ No te pierdas EQUIPO F en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Q3vk7T1qXz — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 15, 2025

Cucho Hernández disputando una pelota en el amistoso con Canadá. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Según el ‘Tino’, ante una nueva oportunidad con todas las garantías para hacerlo bien, tampoco brilló: “Le dijeron ‘tenga juegue de 9′ y no hizo un tiro al arco”.

Adicional a esto, para el exjugador y conocedor de la posición le pareció mejor lo hecho por quien entró como reemplazo: “Borré con lo mismo entró e hizo un cabezazo al arco”.

Si bien dichas críticas fueron fuertes, luego vino el ‘ataque’ más contundente de parte de Asprilla donde se notó haber perdido la paciencia con ‘Cucho’.

“Puede que no haya hecho un tiro al arco, que haya jugado mal... ¿pero que entre a trotar a la par de James?, eso no se lo perdono”, le recriminó de manera fuerte.

Según el citado, el 10 por ser capitán y su experiencia se le puede considerar que no se sacrifique, pero a otros no: “James se ganó ese derecho hace mil años”.

Y para terminar dio a entender que dichas actitudes no son las correctas si es que Hernández desea ganarse el cupo entre la lista final que irá a la Copa Mundo del 2026.