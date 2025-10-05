Otro de los convocados por Néstor Lorenzo a Selección Colombia se reportó con gol. Este domingo fue el turno de Juan Camilo Cucho Hernández, quien anotó un golazo para que Real Betis saliera del bache ante Espanyol, empatara y encaminara el triunfo.

Fue a los 53′ del segundo tiempo. Espanyol ganaba 1-0 con gol de Pol Lozano (15′) pero Betis atacaba en busca de remendar la situación. El lateral verdiblanco, Ricardo Rodríguez, mandó un centro perfecto desde la izquierda que Juan Camilo Cucho Hernández finiquitó en gol con un espectacular cabezazo.

¡CUCHOOO! Hernández conectó un gran cabezazo y marcó el 1-1 del Betis ante Espanyol.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EfKmuk9rgO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Así, Cucho le dio un respiro al Betis y desde ahí la ofensiva no se detuvo. Las acciones siguieron y a los 63′ el elenco verdiblanco puso el 2-1 final gracias a Abde Ezzalzouli. Tres puntos de oro para Pellegrini y los suyos.

Eso sí, sobre el final del partido, al Betis del Cucho casi se le escapa la victoria. El central del juego pitó final a favor de Espanyol. Javi Puado lo pateó, pero el portero bético, Pau López, lo atajó.

Cucho Hernández en acción ante Espanyol. | Foto: Getty Images

Con este resultado, Betis se mete en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de LaLiga. Ya suma 15 unidades, en puestos europeos, y está a seis puntos del líder Real Madrid. De hecho, asoma a cuatro del segundo: Barcelona.

Al final del partido, en la transmisión a cargo de DSports, mostraron a Juan Camilo Cucho Hernández como el mejor jugador del compromiso. Su técnico, Manuel Pellegrini, confía en él y lo coloca de titular en la gran mayoría de partidos.

El Cucho salió sustituido a los 90+1, dándole paso a otro delantero: Cédric Bakambu. De ahí los béticos trataron de aguantar, soportaron el penal en contra y salieron victoriosos.

Ahora, Juan Camilo Hernández procede a viajar con rumbo a Texas (Estados Unidos) para unirse a la concentración de la Selección Colombia. El delantero hace parte de los 25 que enfrentarán a México y Canadá en amistosos.

Juan Camilo Hernández regresa a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Datos generales del partido Espanyol vs. Betis

Marcador final : Espanyol 1 - 2 Real Betis

: Espanyol 1 - 2 Real Betis Fecha : 5 de octubre de 2025 (octava jornada LaLiga de España)

: 5 de octubre de 2025 (octava jornada LaLiga de España) Estadio : RCDE

: RCDE Alineaciones:

Espanyol: Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero Serrano; Pol Lozano, Eduardo Expósito Jaén, Tyrhys Dolan, Javi Puado, Pere Milla; Roberto Fernández. DT: Manolo González.