Cucho Hernández anota golazo con Betis: fuerte remate de afuera es tendencia en España

Un potente disparo convirtió al colombiano Juan Camilo Hernández en protagonista de la jornada.

Redacción Deportes
28 de septiembre de 2025, 9:11 p. m.
Hernández volvió a ser figura en LaLiga gracias a un disparo imparable desde fuera del área.
Con un remate fulminante, el ‘Cucho’ marcó uno de los goles más comentados de la fecha. | Foto: Getty Images

El Real Betis volvió a sonreír en la Liga Española tras vencer a Osasuna en la séptima jornada, en un encuentro que tuvo lugar en el estadio La Cartuja.

El encargado de robarse los aplausos fue el delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien brilló con un gol y una asistencia, confirmando el momento que vive en su primera temporada con el equipo verdiblanco.

Desde el inicio del compromiso, el Betis mostró más ambición y supo aprovechar los errores de un rival que le costó asentarse en el campo, la intensidad de los dirigidos por Manuel Pellegrini fue constante y encontró en Hernández a su socio ideal para desequilibrar el marcador.

Una asistencia con sello de generosidad

La primera gran acción del colombiano llegó a los 19 minutos, Pablo Fornals recuperó un balón en campo contrario tras una mala salida de Osasuna y lo cedió rápidamente a Hernández.

En posición de disparo, el atacante sorprendió al renunciar al remate para asistir a Abde Ezzalzouli con un taco, quien definió con tranquilidad para poner el 1-0 parcial.

La jugada expuso la inteligencia y la visión de juego del exjugador colombiano, quien prefirió en el juego colectivo antes que en el lucimiento personal.

Contexto: Barcelona y Lamine Yamal hunden al Real Madrid en LaLiga: otro golpe tras el baile del Atlético de Madrid

El gol que sentenció el encuentro

Con la confianza en alto, Hernández volvió a ser protagonista poco antes del descanso. Esta vez decidió no perdonar, dentro del área, recibió un pase de Fornals y sacó un disparo potente con pierna derecha que dejó sin opciones al arquero Sergio Herrera. Era el 2-0 que terminaría sellando la victoria bética en La Cartuja.

El gol fue una muestra de la capacidad del colombiano para definir, pues no solo demostró potencia y precisión, sino también el carácter de un jugador que está convirtiéndose en referente para el conjunto andaluz.

Osasuna intentó reaccionar, pero la diferencia en el marcador y el orden defensivo de los locales evitaron cualquier sorpresa.

Con este resultado, el Betis alcanzó 12 puntos y se ubicó en la sexta posición de la tabla, empatado en unidades con el Atlético de Madrid, pero con menor diferencia de goles. Una jornada positiva que dejó al ‘Cucho’ Hernández como figura indiscutida y con el reconocimiento de la afición.

