Néstor Lorenzo tomó decisiones en la Selección Colombia para el segundo juego amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De la plantilla que puso el pasado sábado ante México, solo dejó a dos jugadores: Jhon Lucumí y Luis Díaz.

El resto del once inicial que jugará desde las 7:30 p. m. ante Canadá es nuevo. En el arco ya no estará David Ospina, en la defensa solo se mantiene Lucumí y de ahí para adelante se completa un total de nueve cambios.

Esta es la titular vs. Canadá: Álvaro Montero; Andrés Román, Dávinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Portilla, Juan Quintero, Jáminton Campaz, Luis Díaz y Cucho Hernández.

Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇨🇦 en el segundo amistoso de esta Fecha FIFA.

Al parecer, la idea que tiene el técnico argentino es darle rodaje a la mayor cantidad de los jugadores que citó para esta doble fecha.

No se dará un cambio de esquema, será el habitual 4-2-3-1, pero lo que sí existirán son otros intérpretes para que el entrenador sepa qué le puede aportar cada uno de cara al Mundial.

En la pasada rueda de prensa, y tras golear a los mexicanos, Lorenzo precisó sobre lo que deberían trabajar en los días posteriores al juego de este martes, ante Canadá.

“Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados”, anticipaba sin avisar de cambios.

“Estudiar mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido”, complementó.

Juego cambió de hora de inicio

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, el nuevo horario establecido será a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El cambio obedecería a las condiciones climáticas que actualmente se presentan en New Jersey, las cuales no son las más adecuadas para el inicio del encuentro en el Red Bull Arena.

A través de su página web, la Federación comunicó anticipadamente algunos detalles del partido, entre ellos la modificación de la hora.

“Este martes, 14 de octubre, Colombia se enfrentará a Canadá en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA. El encuentro tendrá lugar a las 7:30 p. m. (hora Col.) en el Sport Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, NJ”, apuntaron.

También dieron a conocer la terna arbitral que habría en el compromiso entre colombianos y canadienses, la cual será en su totalidad compuesto por jueces de Estados Unidos.

Árbitros para el Colombia vs. Canadá: