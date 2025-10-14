Selección Colombia queda debiendo ante Canadá en amistoso: así fue el partido en Nueva Jersey

A partir de las 7:30 p.m. de este martes, 14 de octubre de 2025, el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey se vistió de gala para el juego amistoso entre Colombia y Canadá, válido por la doble fecha Fifa del mes. Al final, fue empate 0-0.

La previa se vivía con amplia expectativa. Colombia llegaba al duelo contra uno de los anfitriones del Mundial 2026, justamente después de vencer a otro de los países sede: México (4-0). Por su parte, Canadá había caído por 1-0 ante Australia.

En cuanto al combinado cafetero, el técnico Néstor Lorenzo pateó el tablero y le dio continuidad a otros jugadores. En concreto, el estratega argentino solo dejó a Luis Díaz y Jhon Lucumí respecto al juego ante México; de resto, todos diferentes. James Rodríguez al banco y de su capitanía se encargó el guajiro del Bayern Múnich.

Richard Ríos, JuanFer Quintero y Johan Mojica: titulares de Colombia ante Canadá por fecha Fifa. | Foto: Getty Images

El primer tiempo fue luchado, cortado y con un par de polémicas. Sin VAR, el central del partido, Guido González, tuvo que poner bien el ojo en el campo de juego, aunque tuvo varias acciones polémicas que se le pasaron: tarjetas, manos y faltas.

No hubo un dominador claro en los primeros 45’ disputados en Nueva Jersey. Aunque Colombia tuvo destellos, le faltó claridad o al menos una llegada contundente. En contraste, Canadá sí exigió un par de veces a Álvaro Montero.

De más a menos fue el arranque del partido. Los dos conjuntos se fueron al camerino y quedaron debiendo para un estadio que llenó su capacidad de cara al juego. Las pantallas marcaron un 0-0 parcial, aplazando las emociones para el complemento.

El segundo tiempo quedó marcado por el ingreso de James Rodríguez al campo. Con él y Juan Fernando Quintero, juntos, Lorenzo esperó que la situación cambiara.

A los 56′, Colombia tuvo la primera clara del partido: Luis Díaz falló un claro mano a mano tras una gran jugada colectiva ante Canadá. Luego, Néstor optó por sacar al guajiro, lo que se explicaría en darle descanso, y ahí acabó la magia del atacante.

Yaser Asprilla, uno de los ingresados en el segundo tiempo, también trató de vencer la portería rival pero no pudo. 62′ y todo seguía 0-0.

Sobre los 75′ se salvó Colombia. El atacante canadiense, Jonathan David, anotó pero el árbitro marcó fuera de juego. De ahí, los rojos empezaron a verse más claros.

A los 87′, Borré intentó de cabeza pero no pudo entrarle al balón con éxito. Tres minutos después, al mismo Rafael lo tumbaron en el área, no pitaron penal, y de rebote Andrés Román estrelló el balón en el palo.

Hubo más cambios en ambos conjuntos, tratando de buscar efecto positivo, pero ninguno dio los frutos esperados. No pasaron del empate y La Tricolor ya piensa en los amistosos de noviembre.

Colombia y Canadá no se hicieron daño: 0-0 en Nueva Jersey. | Foto: Getty Images

Datos generales del partido

Marcador final : Colombia 0 - 0 Canadá

: Colombia 0 - 0 Canadá Fecha : 14 de octubre de 2025

: 14 de octubre de 2025 Estadio : Red Bull Arena (New Jersey)

: Red Bull Arena (New Jersey) Alineaciones:

Colombia: Álvaro Montero; Andrés Felipe Román, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Jaminton Campaz, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Juan Camilo Cucho Hernández. DT: Néstor Lorenzo