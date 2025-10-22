Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el empate de Millonarios vs. Bucaramanga: arden los ocho

Millonarios empató con Atlético Bucaramanga en la noche de este martes, 21 de octubre y cayó más puestos en la tabla de posiciones.

Entre tanto, Atlético Bucaramanga se trepó en la cima de los ocho clasificados, desplazando a Independiente Medellín y Junior de Barranquilla.

Con 18 puntos sumados, y tan solo cuatro jornadas por jugarse, el elenco bogotano se ve sin margen de error para lo que resta de la Liga.

Sus próximos rivales serán Independiente Santa Fe, Once Caldas, Envigado y cerrarán en la última jornada con Boyacá Chicó.

Rozar esa línea de 30 unidades -en caso de ganar todo lo que les queda- no les garantiza que entren a las finales, por ello es que haber sacado tres puntos ante Bucaramanga era tan importante para seguir con la vida a pleno.

Hernán Torres como entrenador y líder del proceso se hizo cargo de las complicaciones que tienen: “Lo estamos luchando, pero partido tras partido se acaban las posibilidades”.

Error condenó a Millonarios

Una auténtica pesadilla vivió Millonarios al ver cómo se le escapaban tres puntos en los minutos finales frente a Bucaramanga.

Leonardo Castro había puesto en ventaja al conjunto azul, pero al minuto 86 apareció Fabián Sambueza para anotar el gol que podría dejar al equipo azul -prácticamente- sin opciones de clasificar.

La jugada del empate desató la molestia generalizada en el estadio El Campín.

Millonarios se complicó en Liga BetPlay tras empatar con Bucaramanga. | Foto: Colprensa

Todo comenzó con un saque de banda a favor de Bucaramanga, ejecutado por Carlos Henao, quien lanzó un balón al área que debía ser despejado sin complicaciones.

Sin embargo, ni Moreno Paz ni Dewar Victoria lograron rechazarlo con claridad, y el esférico quedó servido para Sambueza, que aprovechó el error defensivo y remató para vencer a Diego Novoa.

La frustración fue evidente en la cancha: Leonardo Castro, Novoa y varios jugadores expresaron su inconformidad de inmediato.

El empate, además del golpe anímico, dejó a Millonarios en una situación crítica, con sus posibilidades de avanzar a las finales del Torneo Finalización seriamente comprometidas.

¿Cuándo se juega la fecha 17?

No hay descanso para que se definan los ocho mejores de Colombia.

Este mismo viernes ya se estará jugando la fecha 17, donde habrá partidos que darían un movimiento pronunciado a apretada la tabla de posiciones.

Alianza vs. La Equidad, Fortaleza vs. Deportivo Pasto, Pereira vs. Águilas Doradas y América de Cali vs. Junior son los juegos programados.

Para todo los equipos en contienda hay chances aun de clasificación; unos tienen más que otros, pero el trancón de puntos los mantiene con posibilidades.

América vs. Junior se dará por Liga tras la definición que hubo en Copa. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Sin duda que el juego de mayor atractivo para el público será el que jueguen en el Pascual Guerrero los rojos ante los rojiblancos.

Este será disputado desde las 8:10 p.m., con transmisión como es habitual de Win Sports+.