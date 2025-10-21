Independiente Santa Fe saca contundente comunicado oficial: habló de maltrato y respeto

En lo deportivo, Independiente Santa Fe ha tenido un rendimiento con tendencia a la baja durante los últimos partidos de Liga BetPlay.

Después de haber sido campeón en el primer semestre, el conjunto rojo entró al segundo torneo del año y sumó algunos buenos resultados.

En ese momento se pensó que seguiría con un nivel parejo, pero tras la salida del técnico, Jorge Bava, se ha resentido fuertemente.

Medellín vs. Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Aunque se sigue aferrando a los ocho clasificados, pende de un hilo para mantenerse en las fechas que faltas de la fase regular.

Francisco López es el entrenador encargado del cuadro rojo en este momento. Si bien en el pasado a este le ‘sonó la flauta’, ahora no pasa por el mejor momento.

Ante esto, al ‘profe Pacho’ le han caído unas cuantas críticas, las cuales, en las últimas horas, no aguantó el mismo Independiente Santa Fe.

Desde Independiente Santa Fe, aceptamos las críticas con objetividad e imparcialidad, sin maltratos a las personas ni demeritar su trabajo. Exigimos respeto a los medios de comunicación y a algunos periodistas que desde su rol han transgredido al equipo sin ecuanimidad y… pic.twitter.com/h4HfCxAJ9b — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 21, 2025

Por medio de sus canales oficiales, el cuadro capitalino decidió poner un mensaje para pedir respeto por sus integrantes.

“Desde Independiente Santa Fe, aceptamos las críticas con objetividad e imparcialidad, sin maltratos a las personas ni demeritar su trabajo”, señalaron.

“Exigimos respeto a los medios de comunicación y a algunos periodistas que desde su rol han transgredido al equipo sin ecuanimidad y objetividad”, dicen de manera directa sobre de dónde provenían esos comentarios fuertes.

Santa Fe sumó un punto en Medellín

En el Atanasio Girardot, el león estuvo por delante una gran cantidad de tiempo, pero luego vino la arremetida del DIM para poner un resultado final 1-1.

Al minuto 88, un torrencial aguacero hizo que el partido se acabara de manera anticipada.

Dicho resultado benefició a Santa Fe, tanto o más que al Medellín. Si bien lo que a los visitantes les servía era sumar de a tres, no perder los mantiene en la lucha.

Hugo Rodallega con el título de la Liga Betplay 2025-I | Foto: Colprensa

Hugo Rodallega fue el autor del único gol para los rojiblancos; este ha sido en los últimos partidos el gran verdugo del DIM.

En la final pasada de Liga fue quien le arrebató el título a los poderosos, en Copa también anotó y ahora nuevamente lo hizo en el rentado local.

Panoramas para entrar a las finales

Estos dos conjuntos viven panoramas opuestos en busca de la clasificación a las finales de Liga BetPlay.

Mientras el Medellín es uno de los que toca la cima de la tabla de posiciones, el otro está al borde de salir de los ocho mejores.

A los de Antioquia el calendario ya poco les importa, pues con unos tres puntos más asegurarían su acceso a la siguiente ronda de Liga.

Independiente Medellín disfruta de las mieles de estar en lo alto de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa

Entretanto, Santa Fe sí deberá preocuparse por lo que le resta de cara a la fecha 19, donde se sabrá si entra o no a defender su corona.

Millonarios, Junior, Deportivo Cali y Alianza serán los partidos que definirán si las críticas sobre el equipo de López fueron justificadas.