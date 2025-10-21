Frank Fabra deja las modestias y se le ofrece a gigante del FPC para 2026: “¿por qué no?”

Frank Fabra empieza a tocarle la puerta a los clubes del Fútbol Profesional Colombiano para emprender su regreso en 2026.

Después de más de 10 años de éxitos internacionales junto a Boca Juniors, el lateral estará terminando su proceso con los argentinos al final del año en curso.

Según lo mencionado por medios del país vecino, esta noticia será confirmada en próximos meses por el cuadro de Buenos Aires.

Ante este panorama, Fabra quedará libre y deberá buscar equipo para seguir su carrera deportiva a sus 34 años.

Con pasado en Deportivo Cali e Independiente Medellín, se pensaba que alguna de estas dos instituciones sería su próximo destino.

Sin embargo; en las últimas horas en una entrevista otorgada a Win Sports, el mismo jugador mencionó otro onceno grande del FPC al que iría.

“Hay muchos equipos que son interesantes, primero el Cali, jugué en el Medellín, Nacional es un equipo grande, no te puedo decir solo uno”, abrió mostrando intención de pensar en el verdolaga.

⚽🔥“Lo más duro que me ha pasado en mi carrera fue no poder ir al Mundial 2018. Fue el sueño de mi vida poder jugar un mundial, no se logró, seguí y después me pude levantar. Mi papá es hincha de Millonarios, está en el cielo, ¿por qué no darle una alegría?” Frank Fabra,… pic.twitter.com/ac8yHXofsa — Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2025

Aunque ahí ya se pensó que estaría encarrilado hacia Medellín, luego habló de cumplirle un deseo a su fallecido padre.

“Hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo, ¿por qué no darle una alegría en el cielo?, no tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría“, manifestó sobre su deseo de llegar a Bogotá.

Busca su revancha deportiva

Después de ser uno de los jugadores de mayor continuidad en Boca, el lateral izquierdo perdió el lugar en los últimos dos años sin explicación alguna.

Eso le ha hecho querer de nuevo tomar ritmo de competencia: “En camino largo siempre hay desquite y creo que pronto vamos a tener una revancha pronto y sé que algún día voy a poder seguir demostrando que todavía podía seguir jugando”.

En Nacional el defensa cuenta con múltiples amigos. Estos le presionan para que sea parte de ellos en el 2026.

“Ahora los estuve visitando hace poco en el hotel de concentración, tuve unos días libres y fui. Campuzano siempre me molesta diciéndome: ‘Venite, venite, te estamos esperando el próximo año’, sé que hubo un acercamiento con un empresario, pero no pasó más”, dijo de dicha chance.

Su salida de Boca Juniors

Contados parecen los meses para Frank Fabra, quien, después de una década, pondrá fin a su ciclo en Boca Juniors de Argentina.

A sus 34 años, el retiro podría estar entre las opciones, aunque no es lo que se considera más probable para el lateral formado en Deportivo Cali.

Desde territorio argentino, la prensa deportiva ha revelado la versión sobre el cierre de su extensa etapa en el conjunto Xeneize.

Frank Fabra a sus 34 años acabaría su historia en Boca Juniors | Foto: Getty Images

De acuerdo con el periodista Marcos Bonocore, de TNT Sports, la dirigencia del club boquense pondrá punto final al vínculo con el colombiano a finales de 2025.

“Frank Fabra se va de Boca a fin de año”, fue la noticia que surgió en el sur del continente y resonó con fuerza en Colombia.