Sale comprometedor video de Frank Fabra: desató burlas en Nacional y molestó en el Medellín

El lateral izquierdo está entrenando con el ‘Poderoso’ y fue anunciado como nuevo fichaje para la presente temporada.

Sebastián Clavijo García

5 de febrero de 2026, 2:12 p. m.
Frank Fabra cantando 'El Pregón Verdolaga' en un evento donde también estaba el Chicho Arango.
Frank Fabra cantando 'El Pregón Verdolaga' en un evento donde también estaba el Chicho Arango. Foto: Video @guslopezinfo

Justo en la misma semana que lo presentaron como nuevo jugador de Independiente Medellín, aparece un comprometedor video de Frank Fabra cantando la canción más representativa de Atlético Nacional.

Aunque no se conoce la fecha exacta de los hechos, Fabra recibió una lluvia de comentarios al respecto del momento en el que aparece disfrutando los versos del ‘Pregón Verdolaga’ junto a unos amigos.

En ese mismo video sale Cristian ‘Chicho’ Arango, flamante fichaje que fue confirmado por Nacional tras un acuerdo con San José Earthquakes de la MLS.

Independiente Medellín le abrió las puertas a Fabra para que entrenara y hace unos días empezó a dar pistas de su incorporación como refuerzo para la defensa del equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

Las cuentas oficiales del Poderoso crearon expectativa recordando la carrera de Fabra, su paso por la Selección Colombia y la cantidad de partidos que jugó en Argentina con la camiseta de Boca Juniors.

Lo raro es que no publicaron fotos del jugador o algún comunicado oficial anunciando su incorporación.

No obstante, varios medios locales e internacionales confirman que hay un acuerdo para que Frank Fabra juegue hasta junio de 2026 en el rojo antioqueño.

Fabra llegó en condición de agente libre, luego de finalizar su contrato con Boca Juniors. Aunque ganó una buena cantidad de títulos en el conjunto xeneize, regresa al fútbol colombiano en medio de críticas y con menos continuidad de la que solía tener.

A finales de 2025 sonó para varios clubes del FPC, entre ellos Millonarios, que finalmente se bajó de la carrera y buscó otras opciones con mayor proyección.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 24: Frank Fabra of Boca Juniors gestures during a match between Boca Juniors and Union as part of Liga Profesional 2022 at Estadio Alberto J. Armando on June 24, 2022 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
Frank Fabra fue capitán de Boca Juniors hasta su último año de contrato. Foto: Getty Images

Medellín no conoce la victoria

Esta nueva polémica por el video de Frank Fabra, cantando el ‘Pregón Verdolaga’, llega justo cuando Independiente Medellín está intentando escapar del fondo de la tabla.

El DIM no conoce la victoria en lo que va de la Liga BetPlay y se encuentra en la casilla 17° del campeonato con apenas dos puntos de 12 posibles.

Eduardo Luis admite su error y le pide perdón a Falcao García: esta fue su disculpa pública

Hace unos días empató contra Millonarios (0-0) en un partido que empezó el domingo y terminó el lunes por cuenta de las malas condiciones de la cancha en el Estadio El Campín, sumado a las torrenciales lluvias que azotan a Bogotá en los últimos días.

La primera victoria podría llegar este viernes, cuando reciban a Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot. El partido está programado para iniciar a las 8:30 de la noche y será transmitido en Win Sports +.

En caso de otra derrota, la junta directiva podría empezar a considerar el futuro de Alejandro Restrepo como director técnico.

