Nacional rompe el mercado y hace contrapeso a Falcao en Millonarios: El sueño del hincha es una realidad

El sueño del hincha es una realidad; el que va al estadio, el que está alejado y sigue a distancia y para el mismo jugador, que tarde o temprano quería vestirse de verde y ahora lo hará en este 2026. Cuando se creía que la nómina de Atlético Nacional estaba lista para la nueva temporada, se conoció un fichaje de última hora que rompe la ventana de transferencias.

Cae de repente y la hinchada se ilusiona con el fichaje de Cristian Arango. El periodista Felipe Sierra adelantó el fichaje en sus redes sociales y también agregó que todo puede ser posible luego del gran trabajo de casi dos meses del director deportivo, Gustavo Fermani, al frente de la operación.

Y también es sorpresivo ante el poco filtro con fuentes cercanas y lo lejos que estuvo el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, en su charla más reciente en medios de comunicación (Win Sports), donde ni siquiera dio pistas de que Cristian Arango iba a firmar como nuevo jugador del equipo verde.

Pantallazo X: @PSierraR Foto: Pantallazo X: @PSierraR

El delantero, también de la cantera de Envigado, cumplirá su sueño tras pactar un préstamo con el San Jose Earthquakes de la MLS y conformará una delantera de lujo y mucha competencia con Alfredo Morelos, por el que también tuvieron que destinar sumas de dinero para retenerlo en este 2026. Son grandes inversiones del club verdolaga en la búsqueda de la Copa Sudamericana y un nuevo título de la Liga Betplay.

Cristian Arango a Nacional rompe el mercado del FPC

Por si fuera poco, lo de Arango a Atlético Nacional también le hace contrapeso al fichaje de Radamel Falcao García en Millonarios como los fichajes top para este 2026 en el fútbol colombiano. El periodista Juan David Londoño, muy cercano al equipo verde, también presentó la primicia en conjunto en las redes sociales.

Pantallazo X: @365ScoresApp Foto: Pantallazo X: @365ScoresApp

En la operación por Arango se dice que el jugador priorizó el amor por Nacional que el dinero y bajó sus pretensiones económicas. El préstamo se cerró por un año con cargo y con opción de compra y sería presentado en el amistoso del próximo sábado contra Inter Miami en el Atanasio Girardot. El fichaje que todos los hinchas querían promete con Morelos en una dupla que sería histórica y podría cambiar el sistema de juego del equipo.

Al tiempo que Arango era confirmado en Atlético Nacional, Marino Hinestroza era oficializado en Vasco Da Gama, cerrando una de las transferencias más caras en la historia del equipo verde, pues se pagaron alrededor de seis millones de dólares por el jugador. Se cree que con ‘Chicho’ se cerraría el mercado de pases del club.