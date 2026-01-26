Deportes

Presidente de Atlético Nacional confirma el último fichaje para 2026: “Muy contentos”

Sebastián Arango contó varias noticias relacionadas con el cierre del mercado de fichajes en el cuadro verdolaga.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

26 de enero de 2026, 8:31 p. m.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional Foto: Captura Win Sports

Atlético Nacional tendrá una semana clave para definir su último fichaje del semestre. Ante la reducción de cupos, el cuadro verdolaga tuvo que maniobrar para encontrarle equipo a los jugadores cedidos y traer lo esencial a la plantilla dirigida por Diego Arias.

Sebastián Arango, presidente del club antioqueño, confirmó que esperan anunciar el nuevo delantero esta semana y así dar por cerrada la nómina de 25 futbolistas inscritos ante la Dimayor.

“Lo estamos trabajando. Termina uno siendo redundante con el tema del tiempo y lo que uno quisiera, como los hinchas quisiéramos que el equipo quedara conformado lo antes posible, pero son negociaciones en las que decidimos tomar un poco más de tiempo”, dijo en entrevista con Win Sports.

Arango confirmó que “el otro nueve va a llegar”, como estaba presupuestado, para reemplazar el lugar del uruguayo Facundo Batista. “Este fue un mercado de pases que nos tiene muy contentos, con una base que nos llena de orgullo y que nos da mucha alegría poderla mantener otro semestre más”, declaró.

El presidente admitió que Gastón Verón es uno de los nombres que tienen sobre la mesa. “Está dentro de los opcionados, no hay ningún problema en confirmarlo”, agregó.

Últimas salidas en Nacional

La llegada del delantero centro implica otros movimientos en el cuadro verdolaga. Sebastián Arango anunció que Emilio Aristizabal irá al exterior, esperando sumar los minutos que no le pueden asegurar en Atlético Nacional.

Sumado a eso, prestarán a Andy Batioja a Fortaleza y le buscan opciones similares a Luis Miguel Landázuri.

“Con Emilio tenemos muchas propuestas que estamos revisando con su representante. Deberíamos estar definiendo lo propio; es una decisión que se toma con el club de destino, el jugador y nosotros”, explicó.

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

El otro delantero que volvió de su préstamo fue Jayder Asprilla, quien fue anunciado la semana pasada como nuevo fichaje de Sheriff Tiraspol en la liga de Moldavia.

Andrés Marquínez, arquero con proceso de Selección Colombia, se fue a préstamo al Deportes Tolima, tras la llegada de Kevin Cataño como nuevo refuerzo procedente de Real Cundinamarca.

Todos estos movimientos tienen un solo norte: “Seguimos con la convicción desde lo deportivo de salir a disputar todos los torneos que competimos, en especial en la Copa Sudamericana, que es la que siempre se nos ha hecho esquiva; no es la que todos quieren jugar, pero vamos a competir y a disputar el torneo internacional”.

“Nuestra nómina es top, sostenerla es un gran esfuerzo y los refuerzos que han llegado son supremamente importantes”, agregó el presidente.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

¿Y James Rodríguez?

Sobre el tema de James Rodríguez y su posible visita a la sede deportiva, Arango fue claro: “James Rodríguez no ha venido a entrenar a la sede de Atlético Nacional; sin embargo, siempre tiene las puertas abiertas, así como lo han hecho varios jugadores cuando están en la ciudad”, declaró.

“Es un jugador al que le tenemos respeto, cariño, y varias personas dentro del club hablan con él, y con lo que ha dicho de que no quiere volver en un corto o mediano plazo a Colombia, entonces no hemos tenido contacto para que venga a Nacional”, concluyó.

