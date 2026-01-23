Deportes

Atlético Nacional tiene listo a su nuevo delantero: el negocio está en “detalles finales”

Es argentino y llegaría en condición de préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra incluida.

Sebastián Clavijo García

23 de enero de 2026, 12:14 p. m.
Atlético Nacional prepara otro anuncio oficial en el mercado de fichajes
Atlético Nacional prepara otro anuncio oficial en el mercado de fichajes Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional está en camino a anunciar el delantero que tanto estaban esperando. La búsqueda está activa desde que Facundo Batista se fue a Peñarol, sin embargo, varios candidatos se cayeron por ofertas superiores en materia económica.

Sin opciones en el fútbol profesional colombiano, la dirección deportiva de Gustavo Fermani cambió de horizontes y analizó alternativas en la liga argentina.

Dimayor notifica a Atlético Nacional y hay preocupación: volvería a jugar por Liga BetPlay hasta febrero

Fue ahí donde encontraron el nombre de Gastón Verón, jugador de 24 años que pertenece a Argentinos Juniors y el año pasado estuvo a préstamo en Central Córdoba.

Nacional se encuentra en la fase final del acuerdo y espera tener humo blanco en las próximas horas, pues la ventana de mercado en la Liga BetPlay está cerca de darse por finalizada.

SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA - JANUARY 21: Portrait of Gastón Verón during the Club Atlético Central Córdoba photocall on January 21, 2025 in Santiago del Estero, Argentina. (Photo by Gaspafotos/MB Media/Getty Images)
Gastón Verón, delantero que suena para llegar a Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Cabe recordar que el cuadro verdolaga ya tiene dos delanteros confirmados para la presente temporada: el goleador Alfredo Morelos y su habitual suplente Dairon Asprilla.

Sin embargo, el cuerpo técnico de Diego Arias considera que falta una opción más y por eso insistió en la necesidad de traer otro jugador en ataque.

Gastón Verón viene de disputar 36 partidos oficiales con Central Córdoba. El balance general fue de 10 goles y 3 asistencias en 2094 minutos jugados.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 2 millones de euros y se encuentra en el punto más alto de su carrera sin haber salido del fútbol argentino.

Detalles del acuerdo

El periodista César Luis Merlo aseguró que Atlético Nacional está decidido y quiere cerrar cuanto antes el acuerdo por el fichaje de Gastón Verón.

"Atlético Nacional tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Gastón Verón, delantero de último paso por Central Córdoba", indicó el periodista argentino.

Merlo agregó que “Argentinos Juniors, dueño de su pase, trabaja en los detalles finales de un préstamo por un año con opción de compra“.

En caso de concretarse, Verón sería el quinto fichaje confirmado por Atlético Nacional para 2026.

A pesar de las críticas que le cayeron por parte de la hinchada, el conjunto verdolaga reforzó posiciones puntuales y apeló a la continuidad de la nómina que logró dos títulos el año pasado.

En la lista de nuevas caras se encuentran el arquero Kevin Cataño, el lateral Milton Casco y los extremos Nicolás Rodríguez y Eduard Bello.

Durante varias semanas estuvo sonando Santiago Arias como posible incorporación, pero no llegaron a un punto medio para las condiciones salariales.

James Rodríguez también ha sido relacionado con la directiva de Atlético Nacional; sin embargo, lo consideran un jugador muy costoso para una posición que ya tienen totalmente cubierta con hasta tres volantes ofensivos.

Con la incorporación de Gastón Verón se daría por finalizado el mercado de fichajes para Nacional, que empezó con pie derecho en el torneo goleando al Boyacá Chicó por 4-0.

