Dimayor notifica a Atlético Nacional y hay preocupación: volvería a jugar por Liga BetPlay hasta febrero

La información es oficial y genera impacto en Nacional. Compromiso ante Inter Miami también le mueve el calendario.

Redacción Deportes
23 de enero de 2026, 12:40 a. m.
Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026.
Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Dimayor ya hizo la notificación oficial: el partido entre Atlético Nacional y Jaguares, por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-l, fue aplazado. El encuentro estaba programado para el lunes 26 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín.

¿Por qué se aplazó el Nacional vs. Jaguares por Liga BetPlay?

Debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente a Dimayor”, entrega la propia Dimayor, en su web oficial, este 22 de enero.

Y añade: “Esto es una situación totalmente ajena a la Dimayor, que afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo”.

La reprogramación del partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba queda para el 6 de abril de 2026, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y por la segunda fecha de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional volvería a jugar en Liga BetPlay hasta febrero

Tomando en cuenta dicha decisión por parte de Dimayor, aunque el ente máximo del fútbol colombiano explica que es algo que se le sale de las manos, Nacional no volvería a jugar por Liga BetPlay sino hasta febrero.

El panorama es el siguiente: Nacional lleva un partido disputado (fecha 1) en la Liga BetPlay 2026-l. Fue el pasado 17 de enero, en Medellín, y acabó en goleada verdolaga por 4-0 sobre Boyacá Chicó.

Por calendario, los próximos dos encuentros de Atlético Nacional en Liga BetPlay eran los siguientes:

  • fecha 2: Nacional vs. Jaguares (Medellín) - aplazado al 6 de abril de 2026
  • fecha 3: Junior vs. Nacional (Barranquilla) - programación pendiente
Junior vs. Atlético Nacional, por la tercera fecha de la Liga BetPlay, aún no tiene fecha para jugarse.
Junior vs. Atlético Nacional, por la tercera fecha de la Liga BetPlay, aún no tiene fecha para jugarse. Foto: Web oficial de Dimayor.

La tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-l, según la propia programación de Dimayor, está destinada a jugarse entre el martes 27 de enero y el jueves 29 del mismo mes. Sin embargo, ese Junior vs. Nacional no se llevará a cabo entre esas fechas.

¿Por qué? Porque el amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami, equipo de Lionel Messi, es el 31 de enero en Medellín. Los tiempos no le dan al verde y tendrá que reprogramar el juego contra Junior.

Según la periodista Pilar Velásquez, en el programa Clásico Paisa, el duelo entre Nacional y Junior estaría para jugarse entre el 7 y el 10 de marzo, a falta de confirmación oficial por parte de Dimayor.

Imagen del partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-l.
Nacional apenas va un partido en esta Liga BetPlay 2026-l. Fue victoria sobre Boyacá Chicó, y ahora volvería a jugar hasta febrero. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Entonces, ¿cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional por Liga BetPlay?

Con esos dos partidos sin jugarse a finales de enero, y tras su debut en la fecha 1 ante Boyacá Chicó, Atlético Nacional volvería a jugar hasta la cuarta fecha, cuando reciba al América de Cali en Medellín. Será el 4 de febrero.

