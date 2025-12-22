Ya está a la venta la boletería para Atlético Nacional vs. Inter Miami: precios y cómo comprar

El partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami ya es un hecho. Este lunes salieron a la venta las boletas con precios que van desde los 250.000 pesos colombianos hasta más de un millón.

Los hinchas abonados del cuadro verdolaga tendrán un precio especial, luego de la gestión que hizo la dirigencia en conversación con los organizadores del amistoso.

Para dicho partido se promete la presencia de Lionel Messi en el Estadio Atanasio Girardot, otro valor añadido para que los hinchas llenen las tribunas.

“El 31 de enero Medellín vivirá un encuentro que reunirá a ídolos mundiales con figuras del fútbol colombiano. Los aficionados podrán disfrutar del talento de Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y otras estrellas internacionales, frente a las grandes figuras de Atlético Nacional: David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo, Edwin Cardona, entre otros”, apunta la organización.

Inter Miami llega como campeón vigente de la MLS, mientras que Atlético Nacional cerró su año con el título de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín.

¿Cuánto valen las boletas para Atlético Nacional vs. Inter Miami?

El partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami tendrá disponibles todas las localidades en el Atanasio Girardot y la compra es libre para cualquiera que esté interesado en asistir.

La única restricción es en las tribunas de norte y sur, donde se debe comprar un mínimo de dos entradas por persona para acceder al precio de 250.000 pesos.

La idea de esta dinámica es que se llene con familias en el espacio donde históricamente se han ubicado las barras organizadas de Atlético Nacional.

Para adquirir las entradas se debe tener una cuenta activa en la página web de tribunaverde.com y seguir los pasos.

Precios de boletería para Atlético Nacional vs. Inter Miami Foto: Enviada a SEMANA

Atlético Nacional le abre las puertas al Inter Miami

Este será un partido histórico para el fútbol profesional colombiano, pues será la primera vez del Inter Miami en Colombia con la mayoría de sus figuras a bordo. Además de Messi, también se espera la presencia de Rodrigo de Paul y Luis Suárez, entre otros.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, se mostró contento por el acuerdo y por la repercusión que tendrá en todo el planeta.

“Para Atlético Nacional es un honor ser parte de un evento de esta magnitud. No se trata solamente de un partido de fútbol: es una celebración de todo lo que representamos como institución. Nacional siempre quiere estar con los mejores, siempre quiere competir en escenarios grandes y asumir retos que engrandezcan nuestra historia”, apuntó el dirigente.

Los organizadores también habían tenido acercamientos con el América de Cali, pero finalmente se decidieron por Nacional.

“Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, agregó el presidente.