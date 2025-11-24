Suscribirse

Inter Miami jugaría en Colombia: se conoció contra quién y la posible fecha

Hay conversaciones adelantadas para firmar el partido amistoso ante Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de noviembre de 2025, 7:49 p. m.
CINCINNATI, OHIO - NOVEMBER 23: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates after winning and advancing to the final following the Conference Semifinal match between FC Cincinnati and Inter Miami FC as part of the 2025 MLS Cup Playoffs at TQL Stadium on November 23, 2025 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Jeff Dean/Getty Images)
Lionel Messi, capitán del Inter Miami | Foto: Getty Images

Inter Miami prepara una gira por Sudamérica con posibilidades de aterrizar en Colombia. Durante el fin de semana se escucharon versiones sobre un acercamiento del equipo estadounidense, pero los detalles se terminaron conociendo hasta este lunes.

Y es que el conjunto rosa ha adelantado negociaciones para jugar amistosos en Ecuador y Perú.

Contexto: Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el polémico gol de Junior ante América: dio su veredicto

En los países vecinos dan como un hecho que Lionel Messi los estará visitando a principios de 2026: primero para disputar la ‘Noche Blanquiazul’ contra Alianza Lima el 24 de enero y luego ante uno de los grandes del fútbol ecuatoriano (tentativamente el 7 de febrero).

Pero los organizadores no quieren desaprovechar la oportunidad de traer al Inter Miami a Colombia y por eso han empezado los sondeos para encontrarle rival.

De acuerdo a la información del periodista Julián Cespedes, hay conversaciones adelantadas con América de Cali para hacer realidad el partido amistoso a principios del año entrante.

¿América vs. Inter Miami?

En dicha publicación adjuntó el pantallazo de un correo en el que Andrés Osorio Suárez, director comercial de América de Cali, manifiesta su interés en acordar el amistoso contra Inter Miami.

“De conformidad con lo conversado, manifestamos y confirmamos nuestro interés en disputar un partido amistoso con Inter de Miami en la ciudad de Cali en el mes de febrero de 2026. En esa medida, autorizamos a JS Music S.A.S. para que adelante la gestión con dicho equipo para poder llegar a un acuerdo entre las partes”, apunta la notificación.

Julián Céspedes asegura que este correo llegó a sus manos por medio de los organizadores del amistoso y ellos mismos lo autorizaron de publicarlo.

Teniendo en cuenta las fechas en las que estará por Perú y Ecuador, el amistoso de Inter Miami en Colombia sería a principios de febrero de 2026.

No se descarta que otro de los equipos colombianos toque la puerta, pero ahora mismo es el América de Cali el que lleva la delantera.

Messi llegaría como campeón

La posibilidad de ver a Lionel Messi en cualquier estadio de Colombia garantiza gran afluencia de público y muchas marcas interesadas en patrocinar.

Sumado a eso, el Inter Miami podría aterrizar en nuestro país como campeón vigente de la MLS de Estados Unidos.

Contexto: Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

Este domingo clasificaron a la final de la conferencia este, luego de golear a Cincinnati FC con una actuación pletórica de Lionel Messi.

El astro argentino marcó gol y dio tres asistencias para la victoria de su equipo, que sueña con el título más importante del fútbol estadounidense.

RECITAL DE MESSI. GOLAZO y HAT TRICK de asistencias en GOLEADA del INTER MIAMI vs Cincinnati | MLS

“¡¡¡VAMOSSSS!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más”, celebró Messi en sus redes sociales.

El próximo sábado, Miami será anfitrión de la final frente al New York City, que se impuso por 1-0 al Philadelphia Union con una anotación del argentino Maxi Moralez.

