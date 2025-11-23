Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

Cristiano Ronaldo no para de sorprender al planeta. El astro portugués sentenció la goleada de Al-Nassr vs. Al-Khaleej con un espectacular golazo de chilena.

Sobre los 96 minutos del partido, cuando se acercaba el pitazo final, Nawaf Al-Boushal se escapó por la derecha y lanzó un centro elevado al corazón del área.

Cristiano estaba esperando el cabezazo, sin embargo, al ver que la pelota venía un poco más atrás de su posición frenó en seco, se elevó por los aires y lanzó la acrobacia para definir de primera.

El arquero rival trató de evitar la caída de su portería, sin embargo, la potencia del remate no le permitió dar una respuesta efectiva.

كريستيانو رونالدو! ⚽️

بمقصيّة رائعة للغاية يضيف الهدف الرابع للنصر 🔥🐐 #النصر_الخليج pic.twitter.com/7Mqrd5AVkn — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 23, 2025

Victoria y liderato para el Al-Nassr

Al ver que la pelota entró al fondo de la red, Cristiano Ronaldo se paró y salió corriendo hacia el tiro de esquina para celebrar su magistral anotación.

Con una sonrisa en el rostro, el portugués hizo su tradicional festejo y recibió el reconocimiento de los compañeros que lo consideran un ídolo dentro del camerino.

Gracias a ese golazo, Al-Nassr selló su goleada 4-1 contra Al-Khaleej y se consolidó como líder de la liga local con 27 puntos.

El equipo de Cristiano ha ganado sus nueve partidos de la presente temporada y sueña con levantar el primer título oficial desde la llegada del astro portugués a Arabia Saudita.

Al-Hilal, rival histórico del Al-Nassr, marcha en la segunda posición con 23 puntos y este fin de semana venció a Al-Fateh (2-1) en condición de local.

Momento exacto de la chilena de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr. | Foto: Getty Images

Cristiano acumula chilenas

Este golazo de chilena recordó el que había marcado con la camiseta del Real Madrid en el año 2018, en la serie eliminatoria de Champions League contra Juventus, justo antes de ganar la tercera corona consecutiva en el fútbol europeo.

Cristiano ha construido una marca registrada con sus chilenas y esta que anotó con el Al-Nassr entra directamente en la lista de los mejores goles de su carrera profesional.

Su último gol de chilena había sido en noviembre de 2024, en la goleada de Portugal contra Polonia por la Nations League, aunque en esa oportunidad fue dentro del área chica y menos espectacular.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo?

El gol de Cristiano Ronaldo contra Al-Khaleej fue el número 954 de su carrera como futbolista profesional.

El sueño del portugués es llegar al milenio de goles, una marca que ningún futbolista en la historia ha logrado conseguir.