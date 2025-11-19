Video de Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca se vuelve furor en redes sociales. Hubo una ‘selfie’ para el recuerdo

Las redes sociales de la Casa Blanca publicaron un video del futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, caminando por los pasillos presidenciales.

En el video, se observa al astro del fútbol mundial riendo junto con Trump. Además, también se puede ver que los acompaña la esposa de CR7, la hispanoargentina Georgina Rodríguez.

En el mensaje que adjuntó la Casa Blanca para el video, dice "Two GOATS. CR7 x 45/47“, haciendo alusión a la posición de Ronaldo en el mundo del fútbol y las dos veces que Trump ha sido elegido como presidente de Estados Unidos.

El encuentro se dio en el marco de una visita diplomática con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salam, que fue antesala de una ostentosa cena oficial con múltiples personalidades a nivel local e internacional.

Una selfie para el recuerdo

La noche de gala del 18 de noviembre conectó al deportista ibérico con figuras como Elon Musk, Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Jeff Bezos, fundador de Amazon, entre otros.

En un momento de la cena formal, CR7 se tomó una selfie con dichas personas, causando furor en en las redes sociales.

En la foto aparecen el futbolista portugués, Elon Musk, atrás de él está Gianni Infantino y se puede ver a Jeff Bezos. | Foto: Red Social X: API

Ronaldo es una de las estrellas de la liga de fútbol profesional de Arabia Saudita, siendo el capitán del Al-Nassr y una figura pública de los saudíes, que serán los anfitriones del Mundial del 2034.

Cristiano Ronaldo y su admiración por Trump

En junio de 2025, El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, le obsequió a Trump una camiseta de las selección de Portugal firmada por CR7, en el marco de la cumbre del Grupo 7 en Canadá.

El capitán de la selección portuguesa le obsequió la camiseta al mandatario republicano. | Foto: Red social X: API

Las palabras estampadas en la camiseta fueron “Al presidente Donald J. Trump, Jugando por la paz”.