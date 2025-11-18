Cristiano Ronaldo fue invitado de honor en la cena de Trump en la Casa Blanca: su llegada en imágenes

La estrella de fútbol Cristiano Ronaldo llegó este martes, 18 de noviembre, a una cena que organizó el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien viajó al país norteamericano esta semana.

En el discurso del mandatario, este aprovechó para agradecer la presencia de la estrella del fútbol y detalló que su hijo menor, Barron Trump, es un “gran admirador”.

🇺🇸🇵🇹‼️ | ÚLTIMA HORA — Cristiano Ronaldo acaba de llegar a la Casa Blanca para asistir a la cena oficial ofrecida por el presidente Donald Trump, en un encuentro que reúne a figuras clave de la política, la tecnología y el mundo deportivo. pic.twitter.com/5H3l3PXOip — UHN Plus (@UHN_Plus) November 19, 2025

“Barron pudo conocerlo. Y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que yo se lo presenté”, contó Trump frente a sus invitados esta noche. “Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Realmente es un honor”.

Elon Musk en la cena de la Casa Blanca este martes 18 de noviembre. | Foto: AFP

Ronaldo fue sentado al frente del Salón Este, donde se llevó a cabo la cena, muy cerca de donde los líderes ofrecieron su discurso.

Al evento también asistieron el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el CEO de Tesla, Elon Musk; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth; el cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman; la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra; el presidente ejecutivo de Ford Motor, William Clay Ford Jr.; el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance; la primera dama, Melania Trump; y otros personajes de renombre, de acuerdo con el reporte de The New York Times.

JUST IN: Cristiano Ronaldo & Elon Musk spotted at White House Dinner. pic.twitter.com/pmDWFaFuFz — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 19, 2025

Este mismo martes, el presidente de Estados Unidos aseguró que Arabia Saudita es “un importante aliado” no perteneciente a la OTAN. Además, exaltó el encuentro con el príncipe heredero como una “nueva era” en la relación bilateral, la cual tiene la finalidad de fortalecer los lazos en materia de seguridad regional, con el intercambio de equipo militar.

Trump agradeció al futbolista por asistir al evento. | Foto: AFP

El Gobierno estadounidense anunció que va a respaldar el envío de 35 aviones F-35 al país de Medio Oriente, pese a que en el pasado han tenido asperezas en sus relaciones, por temas de derechos humanos, petróleo y la postura con Israel.

“Una alianza más fuerte y capaz promoverá los intereses de ambos países y servirá al interés supremo de la paz”, comentó el republicano en su intervención en la cena de la Casa Blanca.

Presidente Donald Trump y el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. | Foto: Getty Images

“Hoy es un día especial”, enfatizó, por su parte, el príncipe Mohammed bin Salman —líder de facto de Arabia Saudita—. “Creemos que el horizonte de la cooperación económica entre Arabia Saudita y Estados Unidos es más amplio en muchas áreas“.