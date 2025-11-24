Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el polémico gol de Junior ante América: dio su veredicto

América de Cali dejó escapar los tres puntos en el Estadio Pascual Guerrero. Un autogol de Jean Pestaña decretó el empate contra Junior (1-1) y complicó sus opciones de avanzar a la final de la Liga Betplay 2025-II.

El tanto de la igualdad llegó a los 86 minutos y estuvo envuelto en polémica por la posición del balón en el momento en que Ómar Bertel llegó a rechazar sobre la línea.

El árbitro Wilmar Montaño señaló al punto medio, concediendo la anotación a favor del Junior y obligó a la revisión del VAR durante varios minutos.

A pesar de que no había una repetición que mostrara con claridad que el balón había entrado completamente, el gol subió al marcador y fue determinante para el resultado del compromiso por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales.

El veredicto de Carlos Antonio Vélez

Las principales voces del periodismo colombiano dieron su veredicto sobre lo sucedido en la ciudad de Cali, entre ellos Carlos Antonio Vélez, quien considera apresurada la decisión tomada por el árbitro Wilmar Montaño.

“¿Quién puede decir en este país que esa pelota entró y quién puede decir con absoluta certeza que no entró? No hay suficiente información, no hay suficiente ilustración... Decir que entró, pruébelo, decir que no entró, pruébelo, complejo el tema", indicó en su columna de Palabras Mayores.

Vélez explicó lo que debió hacer el árbitro central ante la compleja jugada que se le presentó: “Si usted me apura, es más fácil hacer lo que dice normalmente la constumbre y es que ante la duda abstente”.

“¿Qué tendría que haber hecho la terna arbitral? Juegue, no hay nada, porque no tiene certeza de que la pelota haya entrado. Frente a una situación que hay que dilucidar lejos de la tecnología, ante la duda abstente. Ahí hay una duda clara y marcada, para algunos el balón entró. En unas tomas se ve adentro, en otras con la barriga afuera", insistió.

¡Carlos Antonio Vélez nos habla del empate entre América y Junior y analiza las polémicas del partido! ¿Era penal sobre José Enamorado? ¿El balón entró complentamente en el gol de Junior? El analista nos da su opinión. #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/ag3f0LaRO8 — Win Sports (@WinSportsTV) November 24, 2025

Carlos Antonio puntualizó sobre la actuación del juez de línea. “Me pareció impresionante lo del auxiliar, que pegó un pique antes que la pelota entrara. Qué ojo tiene ese man, qué belleza. Qué vitamina tomará para la visión. Perfecto”, sentenció.

“Es una situación que, seguramente, pudo manejar mejor un árbitro con experiencia”, concluyó Vélez.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Lo cierto es que el gol ya no se puede anular y Junior de Barranquilla salió de la capital vallecaucana con un punto en el bolsillo que le permite ser líder del grupo A con 4 puntos.

América de Cali, por su parte, está al borde de la eliminación y ahora tendrá que vencer a Independiente Medellín en condición de local si quiere mantener vivas sus opciones matemáticas.