América de Cali no supo mantener la ventaja que tenía ante Junior de Barranquila, y terminó por empatar 1-1 en el Pascual Guerrero por la fecha 2 de los cuadrangulares de Liga BetPlay.

Cristian Barrios logró la ventaja para los rojos, pero posteriormente todo se vino al piso tras un autogol de Jean Pestaña que desató la polémica absoluta.

La razón por la que el gol fue tendencia, se debió a que no se pudo comprobar de manera absoluta si el balón atravesó o no el pórtico que defendía el golero Jorge Soto.

Momento exacto del rechazo de Ómar Bertel en el partido de América vs. Junior. | Foto: Captura Win Sports

En ninguno de los múltiples ángulos de la transmisión oficial se percibe de manera 100% clara que el balón atravesara por completo la línea.

Para los americanos esto generó un malestar mayúsculo, mientras que para los rojiblancos significó la alegría total de rescatar un punto y seguir líderes del cuadrangular A.

Denuncia de Pestaña contra el juez

Jean Pestaña fue el jugador que se vio involucrado en la acción que terminó por ser decretada como autogol. Este dio la cara a los medios de comunicación en zona mixta y denunció la manera en la que el árbitro, Wilmar Montaño, decretó el gol.

Pestaña reveló la charla que tuvo con el juez así: “El árbitro me le acerco y le digo, ‘andá a revisarla’. No, no entra, porque yo estoy de frente. No entra”.

😳❌ “Primer vez que veo que en todas las dudosas es para el visitante”



“El árbitro iba a revisar, pero le habló Teo y no lo hizo. Así es muy difícil.” ⚠️



❌ “Estábamos dando lo mejor y NOS PERJUDICAN de esa manera.”



La queja de Jean Pestaña en zona mixta.



— Toque Sports (@ToqueSports) November 24, 2025

Aunque en la primera instancia el árbitro pareciera haber decidido la revisión, la aparición de una voz de peso habría cambiado todo.

“Me dice, ‘sí, voy a hacer la señal para revisarla’. Llega Teo y se le acerca; ¿qué vas a revisar?, ¿qué vas a revisar? Y dice: gol confirmado... sin ni siquiera ir a verla. Solo porque ellos le hablaron", señala Pestaña.

Dicha denuncia tuvo como fundamento que el experimentado de Junior es un referente en Colombia y el juez no quiso repercusiones en su contra: “Así es muy difícil. Ustedes saben que la voz de Teo tiene peso, en el fútbol, para todos, ¿o no es así?, usted mismo lo sabe”.

Teófilo Gutiérrez entró para el remate del juego, pero le hizo el daño suficiente al América, pues intercedió por el gol, y además, hizo echar a un referente como Rafael Carrascal.

Sobre la expulsión a Carrascal, el defensa también hizo mención y la consideró como injusta.

“Creo que no es un golpe en la cara, es un golpe en el pecho, y es de cubrirse. Cualquier persona, si te va a increpar, pues se cubre. Es así y es en el pecho, no es en la cara. También es muy difícil que el árbitro tome decisiones así a la carrera”, justificó del actuar de su compañero.

Wilmar Montaño, juez central del América vs. Junior de cuadrangulares finales en Liga BetPlay.

“Yo creo que si él está bien tranquilo a la hora de tomar las decisiones, puede tomar una decisión que no beneficie a nadie, sino que sea neutra”, cuestionó sobre el juez Montaño.

“Primera vez que yo veo que en todas las dudosas, es para el visitante. Primera vez que yo veo eso”, lanzó mandando un sablazo nuevamente al cuerpo arbitral.