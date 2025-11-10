Representante de Miguel Ángel Borja le responde a SEMANA: ¿Nuevo jugador de América de Cali?

Expectativa en la hinchada de América de Cali y en el fútbol colombiano por el nombre de Miguel Ángel Borja. El mismo Juan Pablo Pachón, representante del jugador, le respondió a SEMANA sobre las posibilidades del delantero cordobés en el club rojo. Ad portas de las finales de la Liga y en medio de las semifinales de la Copa Betplay, el ‘Colibrí’ fue viral entre los fanáticos del equipo ‘Escarlata’.

Las horas de Miguel Ángel Borja están contadas en River Plate y en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en la dirección técnica no ha encontrado el momento clave para reencontrarse con el gol y volver a la nómina titular. En la reestructuración del club ‘Millonario’ para el 2026, el atacante colombiano no entraría en el plan y prefiere mirar posibilidades fuera del Más Monumental.

¿Para América de Cali? Juan Pablo Pachón fue claro con SEMANA y respondió a la pregunta. El contacto prefirió hacerse debido a los rumores en las redes sociales y unas palabras de Óscar Martán, presidente del Inter Palmira, donde se refirió a una posibilidad del jugador en el equipo vallecaucano.

Miguel Borja recibe indicaciones de Marcelo Gallardo antes de entrar al 'superclásico' contra Boca Juniors. | Foto: Getty Images

Inmediatamente, cuentas partidarias del América de Cali hicieron eco a Miguel Ángel Borja, que podría ser un fichaje top en el fútbol colombiano en el próximo mercado de pases. Martán, en Zona Libre de Humo, también habló de una posibilidad “adelantada” en el fútbol mexicano.

¿Borja al América? Representante del jugador le responde a SEMANA

En sus palabras, Juan Pablo Pachón negó totalmente cualquier posibilidad de Miguel Ángel Borja en el América de Cali. Además, dijo que cualquier cosa puede pasar en el mercado de pases y no descartó una renovación con River Plate y que en lo posible, si no sigue en Argentina y no se da lo de México, seguir en el exterior es prioridad antes de volver al fútbol colombiano.

“Nada. Después de lo de Quintero (Juan Fernando), imagínate si va a querer Miguel ir allá”, dijo Juan Pablo Pachón al ser indagado por la opción de Miguel Ángel en el América de Cali. Cabe recordar que Juanfer es compañero de equipo de el ‘Colibrí’ en Buenos Aires y la salida del ‘10′ de la casa roja no fue del todo buena.

Juan Fernando Quintero durante el 'superclásico' contra Boca Juniors. | Foto: Getty Images

Asimismo, el representante no sabe la razón por la que Óscar Martán dio esas relaciones al aire. Todo podría pasar por un esfuerzo económico que haría el club rojo en el mercado, desconociendo las prioridades del atacante.

Inmediatamente, Juan Pablo respondió sobre la opción en el fútbol mexicano, que Martán afirma que está avanzada: “Esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero. Intereses existen. Normal. Nada concreto”, dijo Pachón.