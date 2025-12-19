Deportes

La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

Al técnico argentino le preguntaron por las cualidades de su exdirigido y lo que puede ofrecer jugando en La Bombonera.

Sebastián Clavijo García

19 de diciembre de 2025, 6:01 p. m.
Javier Gandolfi habló de Marino Hinestroza ante el interés de Boca Juniors.
Javier Gandolfi habló de Marino Hinestroza ante el interés de Boca Juniors. Foto: Getty Images

Marino Hinestroza es el principal objetivo de Boca Juniors para la próxima temporada. Las negociaciones con Atlético Nacional continúan su curso, después de que el jugador haya anunciado su despedida por redes sociales.

El negocio se tasa sobre una oferta de 6 millones de dólares, mucho menos de lo que pedía Nacional a finales del semestre pasado.

El rendimiento de Marino ha traído consecuencias en su valor de mercado, aunque sigue siendo una mina de oro para los dirigentes del cuadro verdolaga.

En Argentina dan por hecho que los últimos detalles se cerrarán en cuestión de días y Marino arrancará la pretemporada vestido de xeneize.

A pesar que ya jugó Copa Libertadores y fue convocado por la Selección Colombia, el nombre de Marino Hinestroza sigue siendo desconocido para los hinchas de Boca Juniors que apenas se están familiarizando con su futura incorporación.

“Marino Hinestroza tiene la cabeza también para jugar en Boca, es un jugador que obviamente cuando analizamos el plantel y existía la posibilidad de ir Atlético Nacional, me lo nombraron mucho, pero no tenía la posibilidad de conocerlo”, relató en declaraciones para Radio Continental en Argentina.

Marino Hinestroza fue ofrecido a club de Europa
Marino Hinestroza también fue ofrecido a club de Europa. Foto: NurPhoto via Getty Images

Gandolfi se llevó una buena impresión de Marino en sus primeros entrenamientos con Nacional y con el paso del tiempo le dio el rótulo de titular por la banda derecha, algo que también mantuvo con Diego Arias hasta el final del semestre.

El increíble récord de Nacional nunca antes visto tras el título de Copa: Primero que lo hace, con disturbios a bordo

El estratega argentino fue uno de los insistió para que Néstor Lorenzo lo convocara a las eliminatorias. “Cuando tengo la primera impresión, le dije a los chicos del cuerpo técnico, va a tener un futuro cercano o de selección, porque ese tipo de jugador que hoy por ahí en el fútbol mundial se perdió ese desequilibrio y ese duelo de uno contra uno, que tiene muchas más posibilidades de ganar”, señaló.

Gandolfi aprueba el movimiento de Boca y asegura que los hinchas disfrutarán mucho con su talento. “La verdad es que se van a encontrar con un jugador totalmente desequilibrante y tiene la cabeza también para jugar en Boca”, completó.

MONTEVIDEO, URUGUAY - MAY 28: Head coach Javier Gandolfi of Atletico Nacional gestures during a Copa Libertadores group F match between Nacional and Atletico Nacional at Gran Parque Central on May 28, 2025 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)
Javier Gandolfi, extécnico de Atlético Nacional Foto: Getty Images

En el conjunto xeneize hay una larga lista de colombianos que triunfaron como Óscar Córdoba, Chicho Serna, Jorge Bermúdez, Fabián Vargas, Amaranto Perea y varios más. Marino se une a se cuadro de honor con la responsabilidad de seguir el legado y dejar en alto la bandera tricolor.

“Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución. Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza“, añadió.

Actualmente, Javier Gandolfi se encuentra sin equipo y escuchando ofertas para volver a dirigir. En Nacional fue destituido tras aquella derrota de local contra Atlético Bucaramanga en la que cometió el error de alinear a los cuatro extranjeros en el mismo momento.

La reacción de Javier Gandolfi por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca: dio su veredicto

