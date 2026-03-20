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Javier Gandolfi reaparece y se vuelve a vestir de verde: comunicado oficial

Javier Gandolfi ya fue confirmado. Se vuelve a vestir de verde y blanco.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de marzo de 2026, 5:17 p. m.
Javier Gandolfi en la línea durante el partido de Atlético Nacional vs. Bahía
Javier Gandolfi en la línea durante el partido de Atlético Nacional vs. Bahía Foto: Colprensa

El argentino Javier Gandolfi, muy conocido en el fútbol colombiano tras su paso por Atlético Nacional y el título de la Superliga con la institución verdolaga en el 2025, reaparece en la dirección técnica otra vez.

Luego de un receso de varios meses, su salida del club verdolaga ante la presión de la hinchada y la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores en los octavos de final ante Sao Paulo, está de regreso para un nuevo reto.

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Gandolfi ya fue anunciado como nuevo director técnico del club León de la Liga MX, recordado por tener a James Rodríguez una temporada, contrato que no fue renovado en noviembre pasado debido a que no se cumplieron las expectativas. Ahora, apenas en el primer trimestre de 2026, está sumido en una crisis de rendimiento y resultados en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura.

A falta de cinco partidos para el cierre de la primera ronda, Club León ocupa la decimosexta posición en la tabla con apenas 10 puntos, a siete unidades de la zona de playoffs. Javier Gandolfi espera hacer el milagro y descontar lo más que pueda para entrar en las finales.

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MONTEVIDEO, URUGUAY - MAY 28: Head coach Javier Gandolfi of Atletico Nacional gestures during a Copa Libertadores group F match between Nacional and Atletico Nacional at Gran Parque Central on May 28, 2025 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)
Javier Gandolfi, extécnico de Atlético Nacional Foto: Getty Images

De 45 años de edad, Javier Gandolfi toma el lugar que quedó vacante por la renuncia del mexicano Ignacio Ambriz, tras una derrota como local por 3-0 ante el Tijuana. En un paso fugaz por la dirección técnica en reemplazo de Eduardo Berizzo, quien trabajó con James Rodríguez.

Gandolfi, nuevo DT del Club León

“Estamos pasando momentos muy jodidos y complicados con una pérdida de identidad y por eso estamos presentando a Javier Gandolfi como nuestro nuevo entrenador”, dijo Jesús Martínez Murguía, presidente del León, en conferencia de prensa.

Antes de Ambriz, en septiembre pasado, el argentino Berizzo renunció como timonel del equipo esmeralda, pasados meses cuando se dio el veredicto de la FIFA que el Club León no podía jugar el Mundial de Clubes por un tema empresarial con el Pachuca, lo que resultó en un gran bajón de nivel que también perjudicó a James Rodríguez, fichado con la prioridad en ese torneo.

James Rodríguez en uno de los últimos partidos que disputó con Club León.
James Rodríguez vestido de verde y blanco en uno de los últimos partidos que disputó con Club León. Foto: Getty Images

“Es un equipo golpeado, tenemos que cambiar ese chip. Creo que el corazón del grupo sacará esto adelante”, dijo Gandolfi en su presentación oficial.

Primera experiencia en México

Ya Gandolfi dirigió su primera práctica el jueves pasado antes de su nombramiento oficial y se espera que comande a La Fiera en la visita al Atlético San Luis este mismo fin de semana, por la fecha 12 de la Liga MX, y así comenzar el camino a la milagrosa clasificación.

Javier Gandolfi tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol mexicano luego de dirigir en Argentina a Talleres de Córdoba, en Ecuador a Independiente del Valle y en Colombia al mencionado verdolaga. Se volverá a vestir de verde y blanco, casualmente mismos colores del Club León.

En su etapa como futbolista, fue un defensa central que jugó en México para Jaguares Chiapas y Tijuana en las épocas de Dayro Moreno.