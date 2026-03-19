Atlético Nacional no la pasa bien y vive una gran crisis tras una nueva derrota ante Millonarios. Por la fecha 12 de la Liga BetPlay, azules y verdes se volvieron a ver las caras, esta vez en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, con más de 30 mil hinchas apoyando al club bogotano.

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Las cosas no salieron bien para Atlético Nacional en la capital del país y volvió a caer ante su eterno rival de patio. Más allá de que sigue líder en la Liga BetPlay, los tres goles que recibió se sienten en la hinchada y se pide la salida del técnico Diego Arias.

Y es que antes de este partido, ya se habían visto en el Atanasio Girardot, donde Millonarios le derrotó con un contundente 3-1 con un golazo desde mitad de cancha de Rodrigo Contreras. Desde ese momento comenzó la debacle del verdolaga y el dominio azul. Un golpe del que el gigante antioqueño no se ha podido recuperar y deberá sumar la mayor cantidad de puntos para olvidar esta catástrofe que está viviendo.

Millonarios vs. Atlético Nacional, de la fecha 12 de Liga BetPlay 2026-II Foto: Colprensa

En Bogotá, otra vez Rodrigo Contreras abrió el marcador, de cabeza; luego siguió Mateo García y Leonardo Castro colocó el 3-0 definitivo para hacer sufrir a Atlético Nacional. Millonarios suma tres puntos importantes que le permiten volver al grupo de los ocho y le colocan en buena posición para luchar por la clasificación a los playoffs.

Los castigos para dos jugadores de Atlético Nacional

Además del 3-0 en el marcador, Atlético Nacional sufrió la expulsión de dos jugadores que son su baluarte en el once titular. El primero de ellos fue William Tesillo. El defensa central vio doble tarjeta amarilla apenas en el primer tiempo y se tuvo que ir expulsado, dejando con 10 al verdolaga y alargando su sufrimiento.

👀🔴 ¡Impresionante! ¡Tarjeta roja a Tesillo!



El defensor central se fue expulsado después de ver la doble amarilla.



Juega Nacional con 10 en #LALIGAxWIN pic.twitter.com/JlxntpSfdl — Win Sports (@WinSportsTV) March 18, 2026

Por si fuera poco, en la segunda parte el turno fue para Jorman Campuzano, volante central que es fijo en la titular verde, que entró en la provocación de Rodrigo Contreras y el juez central tuvo que tomar medidas drásticas. El jugador ex Boca Juniors vio la roja y dejó a Atlético Nacional con 10 futbolistas.

Jorman Campuzano, jugador de Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

A la espera de la resolución del Comité Disciplinario, es confirmado que Jorman Campuzano y William Tesillo sufrirán la ausencia en la fecha 13 como castigo por la expulsión. Atlético Nacional jugará contra Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot de Medellín.

Cabe recordar que Tesillo podría volver en la siguiente jornada, contra el Deportivo Pasto, por la doble amarilla que solo pagaría una fecha. En el caso de Jorman Campuzano, por ser roja directa, no estaría contra los rivales mencionados y estaría de regreso ante el Cúcuta Deportivo. A eso se suma la multa económica que determine el Comité Disciplinario.