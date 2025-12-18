El increíble récord de Nacional nunca antes visto tras el título de Copa: Primero que lo hace, con disturbios a bordo

Atlético Nacional sumó otro título más para alargar su envidiable palmarés y vitrina en el fútbol colombiano. Mientras se sacude por una temporada que deja dudas, el club verde hizo resaltar su condición de equipo grande y superó nuevamente al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, en el clásico paisa que definía al nuevo campeón de la Copa Betplay.

Con Independiente Medellín como local, Nacional fue el victorioso en el Atanasio Girardot con un gol de Andrés Felipe Román. El equipo verde con el 1-0 en el global le fue suficiente para levantar un nuevo título y ahora resalta un increíble registro que nunca antes se había visto en el fútbol colombiano.

Independiente Medellín fue la víctima para que Nacional alcanzara este nuevo récord en el FPC. DIM veía la salvación de la temporada con este título, pero ni siquiera el poder de su gente en el Atanasio Girardot le fue suficiente para hacerle frente a su máximo rival en la historia. El club verdolaga, por si fuera poco, logró su octava final en la Copa Betplay, donde ninguna ha perdido.

Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín. Foto: David Jaramillo / Colprensa

De esta manera, Medellín cierra una temporada competitiva con dos finales jugadas pero sin sumar títulos y se conforma con un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores por su regularidad durante 2025. Atlético Nacional se retira con dos trofeos (Superliga y Copa) y el acceso a la Copa Sudamericana 2026.

Increíble registro de Atlético Nacional tras la Copa Betplay 2025

Con este título, Nacional se convirtió en tricampeón en este certamen y es el primero que lo logra en la historia. Su primer título en este torneo fue en el 2012 al vencer a Deportivo Pasto, siguió en el 2013 y reapareció con su tercera corona en el 2016.

Pantallazo X: @nacionaloficial Foto: Pantallazo X: @nacionaloficial

En el 2018 volvió a gritar campeón y regresó al título en el 2021. En el 2023 comenzó esta gran racha para concretar un tricampeonato histórico en esta competición, que se mantiene hasta 2025. Ningún otro club del FPC ha podido lograr esta consecución de trofeos y un dato más para la etiqueta del ‘más grande de Colombia’.

Celebraciones de Nacional manchadas con disturbios

Pese al registro del tricampeonato, ha existido poca celebración y la premiación se ha visto manchada por diferentes disturbios entre barras que manchan al fútbol colombiano. En 2023 contra Millonarios pese a que en el estadio no se vieron actos violentos, sí hubo hechos aislados en varias partes de Bogotá.

En el 2024, en la despedida de Adrián Ramos de América de Cali, los hinchas de América de Cali causaron disturbios en el estadio Pascual Guerrero y la premiación de Atlético Nacional en el coloso de San Fernando se interrumpió y los jugadores tuvieron que salir acompañados por la Policía.

Imagen del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2025, entre Independiente Medellín Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Ahora, en 2025, tras el triunfo ante Medellín, hinchadas roja y verde se vieron en peleas y agresiones y un final lleno de vergüenza a los alrededores del estadio Atanasio Girardot. Se registraron 59 heridos, donde están siete policías involucrados.