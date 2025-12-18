Deportes

El increíble récord de Nacional nunca antes visto tras el título de Copa: Primero que lo hace, con disturbios a bordo

Atlético Nacional consiguió un nuevo título para su historia tras la octava Copa Colombia, para su trofeo 37 en el palmarés, lo que marca un envidiable registro nunca antes visto, con desmanes a bordo en las finales.

William Horacio Perilla Gamboa

18 de diciembre de 2025, 11:24 p. m.
Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín.
Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional sumó otro título más para alargar su envidiable palmarés y vitrina en el fútbol colombiano. Mientras se sacude por una temporada que deja dudas, el club verde hizo resaltar su condición de equipo grande y superó nuevamente al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, en el clásico paisa que definía al nuevo campeón de la Copa Betplay.

Con Independiente Medellín como local, Nacional fue el victorioso en el Atanasio Girardot con un gol de Andrés Felipe Román. El equipo verde con el 1-0 en el global le fue suficiente para levantar un nuevo título y ahora resalta un increíble registro que nunca antes se había visto en el fútbol colombiano.

Independiente Medellín fue la víctima para que Nacional alcanzara este nuevo récord en el FPC. DIM veía la salvación de la temporada con este título, pero ni siquiera el poder de su gente en el Atanasio Girardot le fue suficiente para hacerle frente a su máximo rival en la historia. El club verdolaga, por si fuera poco, logró su octava final en la Copa Betplay, donde ninguna ha perdido.

De esta manera, Medellín cierra una temporada competitiva con dos finales jugadas pero sin sumar títulos y se conforma con un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores por su regularidad durante 2025. Atlético Nacional se retira con dos trofeos (Superliga y Copa) y el acceso a la Copa Sudamericana 2026.

