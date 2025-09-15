Atlético Nacional tomó decisión final sobre Javier Gandolfi: inminente anuncio sacude al FPC

Hay sacudón el fútbol profesional colombiano. El director técnico argentino Javier Gandolfi no seguiría al frente de Atlético Nacional de Medellín. La directiva del club le habría comunicado la decisión.

El anuncio oficial es inminente, pero resta que se terminen de cuadrar los términos de la salida. Eduardo Luis López confirmó esto en el programa Saque Largo, de Win Sports.

Javier Gandolfi con Nacional. | Foto: Getty Images

Muchos hinchas del equipo verde y blanco estaba esperando con ansias noticias sobre el futuro del estratega, que reemplazó al mexicano Efraín Juárez. Un gran sector de la afición no estaba muy contenta con el nivel del juego del plantel.

Gandolfi no llenaba a totalidad y el duelo vs. Atlético Bucaramanga del reciente fin de semana terminó provocando la decisión de la directiva de Nacional. En el Atanasio Girardot el cotejo acabó 1 a 0 a favor del equipo de la capital santandereana.

Además de esto, durante un poco más de dos minutos, cuatro jugadores extranjeros del club paisa vieron acción en el partido. Esto está prohibido y por escritorio, la Dimayor actuará y determinará victoria 3 a 0 de Bucaramanga sobre el conjunto antioqueño.

Aunque el tema de que cuatro jugadores extranjeros hayan tenido acción al mismo tiempo no es total responsabilidad de Javier Gandolfi, por ser el líder del barco, él asume las consecuencias de lo sucedido.

Imagen de Javier Gandolfi. | Foto: Getty Images

“Ese es un error muy delicado que no puede pasar en un equipo grande e importante. Yo veo que alrededor de Gandolfi hay 17420 tipos. Es un error administrativo grave. Que eso pase en un equipo chimborrio vaya y venga, pero estamos hablando de Atlético Nacional, el rey de copas”, opinó sobre lo sucedido ante Bucaramanga el periodista Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores.

“Algo tiene que suceder. No puede ser que, aparte de los problemas que pudieran tener, también exista esto. Cuatro extranjeros en el campo, no se dieron cuenta y no conocen la ley”, añadió.

Además de lo acontecido contra Bucaramanga, varias semanas atrás, teniendo todo para clasificar a cuartos, Nacional quedó eliminado ante São Paulo de Brasil de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Aunque Gandolfi no fue el responsable total de esa eliminación, pues la falta de eficacia y la expulsión en la vuelta de Edwin Cardona finalizó crucificando a la escuadra ‘verdolaga’.