Atlético Nacional cometió un grave error que podría costarle la derrota en el escritorio por alineación indebida de cuatro extranjeros contra el Atlético Bucaramanga.

En una desatención durante el segundo tiempo de dicho compromiso, Javier Gandolfi dejó en el campo a Billy Arce, Camilo Cándido, Juan Bauzá y Facundo Batista.

De acuerdo al reglamento de la Liga Betplay, solo tres jugadores de nacionalidad extranjera pueden estar al mismo tiempo sobre el campo de juego.

Bucaramanga se dio cuenta de dicho error y, aunque ganó 1-0 sobre el campo de juego, presentó la demanda ante Dimayor para conseguir una victoria más abultada que les permita mejorar la diferencia de gol.

Atlético Nacional cayó de local contra el Bucaramanga | Foto: Colprensa

La reacción de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, se guardó su reacción hasta este lunes. En la emisión de Palabras Mayores, habló sobre lo sucedido y advirtió que Nacional perderá los tres puntos en el escritorio.

“Ese es un error muy delicado que no puede pasar en un equipo grande e importante. Yo veo que alrededor de Gandolfi hay 17420 tipos. Es un error administrativo grave. Que eso pase en un equipo chimborrio vaya y venga, pero estamos hablando de Atlético Nacional, el rey de copas”, señaló.

Vélez espera consecuencias de este suceso. “Algo tiene que suceder. No puede ser que, aparte de los problemas que pudieran tener, también exista esto. Cuatro extranjeros en el campo, no se dieron cuenta y no conocen la ley”, dijo.

Más allá de eso, Carlos Antonio considera que Nacional merecía el empate. “¿Quién fue la figura del campo? Aldair Quintana. Siete pelotas de gol. La ley del ex, estuvo brillante el arquero“, sentenció el comentarista de Win Sports.

“En lo deportivo, Nacional mereció más. Pero Bucaramanga hizo un partidazo, es un equipo lleno de registros, no es el planito que salió campeón. Tiene elaboración, resistencia, juego directo, juego por banda, saca laterales, siempre busca al punta por arriba, interioriza... En fase defensiva se monta bien, maneja distintas figuras. Muy buen trabajo de Leonel”, expuso.

Vélez no pasó por alto la designación del árbitro Luis Matorel. “La comisión arbitral es un grupo de firmones. Son decisiones plenas del señor Imer Marchado. Matorel otra vez con payasaditas, exageraciones en cuanto a posición corporal, se tira al piso para señalar un penal...”, apuntó.

“Matorel es un árbitro malo. La expulsión del central, de Charrupí, por Dios. El que lo pisa es el jugador de Nacional. ¿Por qué no entra el VAR? El VAR no entra porque es segunda amarilla. Una expulsión injusta que perjudicó a Bucaramanga", finalizó.