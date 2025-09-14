Este sábado, 13 de septiembre, el partido que cerró la jornada de la Liga BetPlay fue entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, dos viejos conocidos que ya habían disputado la final de la Superliga en febrero pasado y que se medían nuevamente en el Atanasio Girardot.

El duelo fue uno de los platos fuertes de la fecha, pues ambos equipos llegaron con 17 puntos en la tabla de posiciones y, en caso de una victoria, el vencedor le recortaría terreno importante al Junior de Barranquilla, actual líder del campeonato con 21 unidades.

Como era de esperarse, Nacional salió a marcar territorio y tuvo varias opciones de gol que comenzaron a perfilar al arquero Aldair Quintana, ex verde de Antioquia, como la figura del compromiso.

Bucaramanga sorprendió al Atlético nacional en el Atanasio Girardot por la Liga BetPlay | Foto: Nacional vs Bucaramanga - Atanasio Girardot - Fotógrafo: David Jaramillo.

Sin embargo, sobre el minuto 13, el defensor Carlos Henao supo capitalizar una asistencia de Fabián Sambueza para darle la ventaja a los leopardos.

Con el 0-1 en contra, Nacional no tuvo más remedio que mostrar una cara más agresiva; sin embargo, Quintana vivió una de sus mejores noches, ante quienes fueron su público en el pasado.

El cuadro verde insistió y sobre el minuto 19, Alfredo Morelos, tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde los 12 pasos, pero Quintana respondió con solvencia.

El nacido en Cereté, Córdoba, cobró al palo derecho del guardameta leopardo, pero hasta allí llegó para quedarse con el balón y ni siquiera dar rebote, ahogando el grito de gol de los paisas en su propio campo.

El portero de Bucaramanga, Aldair Quintana, celebra el triunfo de su equipo. | Foto: AFP

Aunque Nacional lo intentó, no pudo vulnerar el arco rival, cayendo en el descontrol, el cual quedó evidenciado en el juego fuerte y en la falta de concentración, pues apara la mitad del encuentro los locales ya acumulaban cuatro tarjetas amarillas, incluida la del arquero David Ospina.

Por el lado de la visita no fue diferente la situación, ya que al minuto 45+6, Félix Charrupí vio el segundo cuarto amarillo y se fue expulsado.

Para la segunda mitad y con un jugador más en el campo, el panorama para Nacional parecía prometedor, pero la visita estuvo a la altura de la situación y pese a las intenciones de Nacional, supo contener varias opciones de gol.

El juego fuerte fue el protagonista y aunque Nacional tuvo una posesión de balón del 68 %, Quintana siempre estuvo firme y seguro bajo los tres palos, siendo uno de los protagonistas de la jornada y el mejor de la cancha.

Con este resultado, Bucaramanga escaló a la tercera posición de la LigaBatPlay, con 20 unidades, una menos que Junior y Fortaleza, equipos que comparten el liderazgo.

Nacional intentó de diferentes formas, pero no pudo vencer la resistencia de los leopardos. | Foto: Nacional vs Bucaramanga - Atanasio Girardot - Fotógrafo: David Jaramillo.

Por su parte, Nacional quedó sembrado en la casilla cinco, con 17 unidades, las mismas que el Tolima y Llaneros, que tienen un partido menos y podrían amenazar su posición.

Para la próxima fecha, los dirigidos por Javier Gandolfi se medirán ante Unión Magdalena en la bahía más hermosa de América, mientras que los de Leonel de Jesús Álvarez recibirán a Deportes Tolima en la ciudad de los parques.