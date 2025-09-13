Suscribirse

Eduardo Berizzo tomó tajante decisión con James Rodríguez tras llegar de Selección Colombia: oficial

La medida se hizo pública en la previa del partido de León ante Tigres.

14 de septiembre de 2025, 1:10 a. m.
Eduardo Berizzo y James Rodríguez, nombres importantes en Club León.
Eduardo Berizzo y James Rodríguez, nombres importantes en Club León.

Tras jugar con la Selección Colombia, en la doble fecha eliminatoria de septiembre, James Rodríguez regresó a Club León. Este sábado, 13 de septiembre, el cuadro esmeralda visita a Tigres por la octava fecha de la Liga MX.

De cara a ese partido, el técnico de Club León, Eduardo Berizzo, tomó una tajante decisión sobre James Rodríguez: lo envió al banco de suplentes, es decir, que si el colombiano tiene ruedo será como emergente en algún punto del partido.

Este es el once de León contra Tigres: Óscar García; Sebastián Santos, Salvador Reyes, Rodrigo Echeverría, Stiven Barreiro; Paul Bellón, Jordi Cortizo, Nicolás Fonseca, José Alfonso Alvarado, Fernando Beltrán; Ismael Díaz.

Leon's Colombian midfielder #10 James Rodr�guez reacts at the end of the Liga MX Apertura football tournament match between Cruz Azul and Leon at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on July 26, 2025. (Photo by Victor Cruz / AFP)
James Rodríguez, al banco de Club León contra Tigres.

¿Descanso para James Rodríguez?

Es cierto que James viene de hacer un importante desgaste con la Selección Colombia. El pasado 4 de septiembre, ante Bolivia, el capitán fue titular, anotó uno de los tres tantos cafeteros y jugó 61′ para después darle ingreso a Juan Fernando Quintero.

Luego, contra Venezuela de visita, James también inició en el once titular de Lorenzo y jugó 68′. Nuevamente, le dio ingreso a Juan Fernando Quintero, y aunque Rodríguez no anotó, fue importante en el triunfo de La Tricolor.

El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
James Rodríguez viene de brillar con Selección Colombia.

Varios de los jugadores de la Selección Colombia que jugaron contra Bolivia y Venezuela, como Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), tuvieron ruedo este fin de semana con sus equipos. Sin embargo, parece que el técnico de León prefiere guardar calma con James.

La situación de James y León en México

No es la mejor temporada para Club León. Tras quedar eliminados de la Leagues Cup, los esmeraldas se concentraron 100% en la Liga MX. Allí marchan en la casilla 10 con 10 puntos de 21 posibles.

Parece que León no encuentra aún la forma de brillar, aunque visita a Tigres (quinto) y no conoce la derrota desde hace tres fechas (dos victoria un empate).

James es figura y capitán en León, pero el futuro del 10 colombiano sería un misterio. Tiene contrato en el equipo hasta diciembre de 2025, y su renovación es un completo misterio.

Parece que aún no hay diálogo entre las partes para acordar una extensión del vínculo. En esas, la prensa mexicana reporta que un par de clubes estarían detrás de James, como Monterrey, aunque todo se basaría en rumores.

Contexto: Se arma el equipo que buscaría fichar a James Rodríguez en México: contrataron a jugador francés

Resta esperar lo que ocurra en las próximas semanas, pero lo cierto es que tanto James como León se esfuerzan por recomponer el camino y poder brillar en la Liga MX.

