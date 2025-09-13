Se arma el equipo que buscaría fichar a James Rodríguez en México: contrataron a jugador francés

El delantero francés Anthony Martial fue anunciado este viernes, 12 de septiembre, como refuerzo del Monterrey, club mexicano capitaneado por el defensor español Sergio Ramos y el cual, según rumores de la prensa, estaría detrás de James Rodríguez.

“Anthony Martial se integra a los Rayados del Monterrey en una transferencia definitiva y con un contrato hasta 2027, con opción a un año más”, anunció el equipo regiomontano en un comunicado publicado su página web.

“Anthony será el primer jugador francés en la historia del club”, subrayó el Monterrey.

Los Rayados destacaron “la velocidad, la técnica individual y versatilidad como delantero” de Martial, de 29 años, procedente del AEK Atenas de Grecia.

En su nuevo club, Martial se reunirá con tres futbolistas que fueron sus compañeros en el Sevilla de España en la temporada 2021-2022: el mediocampista español Oliver Torres, el atacante argentino Lucas Ocampos y el extremo mexicano Jesús Corona.

Monterrey le da la bienvenida a Martial. | Foto: Prensa Monterrey.

Además, el internacional francés, que no defiende a los bleus desde 2021, compartirá vestidor con dos figuras españolas: Sergio Ramos y el mediocampista Sergio Canales.

México será el quinto país en la carrera de Martial, que en su momento fue considerado uno de los grandes talentos de Francia. Antes jugó en su nación (Olympique de Lyon y Mónaco), en Inglaterra (Manchester United), en España (Sevilla) y más recientemente en Grecia (AEK Atenas).

Con la selección de Francia, Martial debutó en 2015 y ha jugado 30 partidos, en los que anotó dos goles. Fue campeón de la Liga de Naciones de Europa en 2021 y finalista en la Eurocopa 2016.

El Monterrey, comandado por el español Domènec Torrent, lidera actualmente el torneo Apertura 2025 del balompié azteca con 18 puntos en siete partidos.

Fundado en 1945, los Rayados han sido campeones de la liga mexicana en cinco ocasiones: México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019.

¿James Rodríguez a Monterrey?

El contrato de James Rodríguez, con Club León, va hasta diciembre de 2025. Se desconoce si el colombiano seguirá en el elenco esmeralda, pues el tema de la renovación se volvió una incógnita.

En esas, a finales de agosto de este 2025, la prensa mexicana reveló que uno de los clubes interesados en los servicios de James Rodríguez sería Monterrey, viendo que el contrato con León acabará pronto.

“Uno de los equipos que podría convencer a James Rodríguez es Rayados de Monterrey, no solo por la fortaleza económica que tiene el conjunto regiomontano, sino también porque dentro del club estaría Sergio Ramos, excompañero del colombiano en el Real Madrid”, contaron en El Futbolero, citando información de RG La Deportiva.

James Rodríguez y su futuro incierto: seguiría en México pero no en Club León, según la prensa de ese país. | Foto: Getty Images

Los próximos meses serán claves en cuanto al tema, y James parece seguir siendo una de las estrellas que la Liga MX no quiere dejar ir.