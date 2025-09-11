Suscribirse

Deportes

James Rodríguez habló de São Paulo: destaparon lo que piensa el ‘10′ de ese club

Un excompañero del colombiano hizo referencia a este tema.

Redacción Deportes
11 de septiembre de 2025, 11:50 p. m.
James Rodríguez en rueda de prensa con el São Paulo de Brasil.
James Rodríguez cuando estaba en São Paulo de Brasil. | Foto: AFP

El argentino Emiliano Rigoni dejó de ser jugador de Club León de México para pasar a vestir los colores, nuevamente, de São Paulo de Brasil. En su presentación, el futbolista habló de James David Rodríguez.

El cucuteño compartió con el gaucho en el conjunto mexicano. Rigoni destapó que James David le habló muy bien de la escuadra brasileña. El ‘10′ no tuvo un buen paso por el equipo paulista.

Contexto: Ramón Jesurún respondió si James Rodríguez volverá a jugar en eliminatorias: dio claro mensaje

“Siempre seguí el club, estuve pendiente de como le iba en estos años. Dejé muchos amigos aquí, mucha gente que conozco. Siempre estuve muy cerca de como le iba al club en el día a día. Con James tuve la posibilidad de poder compartir con él en México unos meses. Siempre habló muy bien de São Paulo”, expresó.

James habló siempre bien del club, es un profesional excelente. Teníamos una muy buena relación, hablábamos siempre de lo lindo que era estar acá. A ambos nos tocó salir, pero yo tuve la suerte de poder volver y hora estoy muy contento”, añadió.

A pesar de no haber tenido la mejor experiencia en territorio brasileño, de acuerdo con Emiliano Rigoni, la estrella de la Selección Colombia se quedó con lo positivo del equipo en cuestión.

Entre otras cosas, Emiliano siguió expresando su felicidad por estar nuevamente en São Paulo. “El São Paulo es mi casa. Obviamente, cuando tuve la oportunidad de volver al club, no lo dudé ni un segundo. Llevo mucho tiempo tomando esta decisión, y eso también forma parte de estar aquí hoy”, dijo el jugador.

Contexto: Prensa brasileña hurga en la herida de Atlético Nacional: reacción a la eliminación con São Paulo

“Estoy feliz, contento y espero poder estar a la altura de las expectativas y estar siempre a un alto nivel para el club y para la gente que confía en mí”, señaló el argentino.

Emiliano Rigoni no tuvo un buen paso por Club León, que es dirigido por Eduardo Berizzo. El jugador y los hinchas de la institución paulista esperan que Rigoni levante su nivel.

Estoy muy contento, la felicidad es mutua. Estoy feliz de estar de vuelta. Me han tratado con cariño desde mi primer día en el club, y eso es muy diferente a otros lugares. He desarrollado una relación muy estrecha con el São Paulo, y por eso siempre he querido volver. Estoy feliz aquí”, sentenció

Rigoni disputará con el equipo brasileño los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En octavos, São Paulo dejó en el camino a Atlético Nacional de Medellín.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

2. Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

3. “Colombia necesita, de cara al 2026, cero demagogia”: expresidente Iván Duque

4. Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

5. “Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezSao PauloBrasilSelección ColombiaClub León

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.