James Rodríguez habló de São Paulo: destaparon lo que piensa el ‘10′ de ese club

El argentino Emiliano Rigoni dejó de ser jugador de Club León de México para pasar a vestir los colores, nuevamente, de São Paulo de Brasil. En su presentación, el futbolista habló de James David Rodríguez.

El cucuteño compartió con el gaucho en el conjunto mexicano. Rigoni destapó que James David le habló muy bien de la escuadra brasileña. El ‘10′ no tuvo un buen paso por el equipo paulista.

“Siempre seguí el club, estuve pendiente de como le iba en estos años. Dejé muchos amigos aquí, mucha gente que conozco. Siempre estuve muy cerca de como le iba al club en el día a día. Con James tuve la posibilidad de poder compartir con él en México unos meses. Siempre habló muy bien de São Paulo”, expresó.

“James habló siempre bien del club, es un profesional excelente. Teníamos una muy buena relación, hablábamos siempre de lo lindo que era estar acá. A ambos nos tocó salir, pero yo tuve la suerte de poder volver y hora estoy muy contento”, añadió.

O JAMES SÓ FALA BEM DO SÃO PAULO! 🇧🇷🤝🇨🇴 Novo reforço do São Paulo, Emiliano Rigoni revelou conversas com com James Rodríguez quando jogaram juntos no León, do México, e citou que o craque colombiano só teve coisas boas a falar do Tricolor, onde atuou entre 2023 e 2024.… pic.twitter.com/Kcjo3GcgnG — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 11, 2025

A pesar de no haber tenido la mejor experiencia en territorio brasileño, de acuerdo con Emiliano Rigoni, la estrella de la Selección Colombia se quedó con lo positivo del equipo en cuestión.

Entre otras cosas, Emiliano siguió expresando su felicidad por estar nuevamente en São Paulo. “El São Paulo es mi casa. Obviamente, cuando tuve la oportunidad de volver al club, no lo dudé ni un segundo. Llevo mucho tiempo tomando esta decisión, y eso también forma parte de estar aquí hoy”, dijo el jugador.

“Estoy feliz, contento y espero poder estar a la altura de las expectativas y estar siempre a un alto nivel para el club y para la gente que confía en mí”, señaló el argentino.

Emiliano Rigoni no tuvo un buen paso por Club León, que es dirigido por Eduardo Berizzo. El jugador y los hinchas de la institución paulista esperan que Rigoni levante su nivel.

🎥🎙️ 𝐑𝐢𝐠𝐨𝐧𝐢: “O São Paulo é a minha casa. Aqui, sou feliz. Obviamente, quando tive a possibilidade de voltar ao clube, não hesitei nem por um segundo”.#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/zm1nzF5ik4 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 11, 2025

“Estoy muy contento, la felicidad es mutua. Estoy feliz de estar de vuelta. Me han tratado con cariño desde mi primer día en el club, y eso es muy diferente a otros lugares. He desarrollado una relación muy estrecha con el São Paulo, y por eso siempre he querido volver. Estoy feliz aquí”, sentenció