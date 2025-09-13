Luis Javier Suárez, imparable: de Selección Colombia a darle el triunfo al Sporting con este gol

Luis Javier Suárez no se sacia, y en una sola semana (dos partidos) anotó cinco goles. Viene de encajarle un póker a Venezuela, con la Selección Colombia, el pasado martes 9 de septiembre. Ahora, este sábado, le dio el triunfo a su club: Sporting de Portugal.

Suárez llega a Sporting luego de brillar con Selección Colombia. | Foto: AP

Los leones visitaron a Famalicão por la quinta fecha de la Primeira Liga de Portugal. Suárez fue titular y gran salvador para su equipo, que pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.

Famalicão anotó primero este sábado. Fue a los 17′ del primer tiempo, por obra de Gustavo Sá, que envió el balón al fondo de la portería y decretó el 1-0, haciendo bajar la euforia desde las gradas del estadio Famalicão Municipal.

Sporting reaccionó rápidamente y cinco minutos después de arrancar perdiendo, a los 22′, empató gracias a Pedro Gonçalves. Con ese 1-1 se fueron al descanso, esperando mejorar la situación de cara a la segunda mitad.

Luis Suárez le dio el triunfo a Sporting vs. Famalicão: video del gol

Tardó, pero llegó. A los 20′ del segundo tiempo (65′) Luis Javier se posicionó bien en el área, recibió un pase rastrero y mandó a guardar el balón.

Fue un zapatazo que resultó imposible de atajar para el guardameta rival, Lazar Carević. El cafetero se fue corriendo a celebrar con todos sus compañeros, incluyendo el banco de suplentes, pues reconocen que se trató de un tanto crucial.

Datos generales del partido

Marcador final : Famalicão 1 - 2 Sporting Lisboa

: Famalicão 1 - 2 Sporting Lisboa Fecha : 13 de septiembre de 2025 (jornada 5 Primeira Liga)

: 13 de septiembre de 2025 (jornada 5 Primeira Liga) Estadio : Famalicão Municipal

: Famalicão Municipal Alineaciones:

Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Ibrahima Ba, Justin de Haas, Pedro Bondo; Marcos Peña Ocaña, Mathias De Amorim, Gil Dias, Gustavo Sá, Marcos Vinicios, Simon Elisor. DT: Hugo Oliveira.

Sporting Lisboa: João Virgínia; Georgios Vagiannidis, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Giorgi Kochorashvili, Geovany Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Imagen del gol de Luis Suárez que deja arriba en la tabla a Sporting Lisboa. | Foto: Getty Images

Así las cosas, Sporting y Luis Suárez se estancan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos. Porto es líder y alcanza las 15 unidades.

Famalicão queda quinto con 10 puntos, es decir, siguen mirando de cerca los primeros lugares para, al menos, lograr puestos de clasificación europea de cara a la siguiente temporada.

Benfica, donde se desempeña Richard Ríos, es cuarto y suma 10 unidades, pero con un partido menos. Si gana ese juego, desplazará a Sporting llegando a 13 puntos.