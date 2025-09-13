Deportes
Luis Javier Suárez, imparable: de Selección Colombia a darle el triunfo al Sporting con este gol
El juego de Sporting iba 1-1, Suárez anotó el 2-1 final y le dio una alegría a los suyos.
Luis Javier Suárez no se sacia, y en una sola semana (dos partidos) anotó cinco goles. Viene de encajarle un póker a Venezuela, con la Selección Colombia, el pasado martes 9 de septiembre. Ahora, este sábado, le dio el triunfo a su club: Sporting de Portugal.
Los leones visitaron a Famalicão por la quinta fecha de la Primeira Liga de Portugal. Suárez fue titular y gran salvador para su equipo, que pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.
Famalicão anotó primero este sábado. Fue a los 17′ del primer tiempo, por obra de Gustavo Sá, que envió el balón al fondo de la portería y decretó el 1-0, haciendo bajar la euforia desde las gradas del estadio Famalicão Municipal.
Sporting reaccionó rápidamente y cinco minutos después de arrancar perdiendo, a los 22′, empató gracias a Pedro Gonçalves. Con ese 1-1 se fueron al descanso, esperando mejorar la situación de cara a la segunda mitad.
Luis Suárez le dio el triunfo a Sporting vs. Famalicão: video del gol
Tardó, pero llegó. A los 20′ del segundo tiempo (65′) Luis Javier se posicionó bien en el área, recibió un pase rastrero y mandó a guardar el balón.
Fue un zapatazo que resultó imposible de atajar para el guardameta rival, Lazar Carević. El cafetero se fue corriendo a celebrar con todos sus compañeros, incluyendo el banco de suplentes, pues reconocen que se trató de un tanto crucial.
Datos generales del partido
- Marcador final: Famalicão 1 - 2 Sporting Lisboa
- Fecha: 13 de septiembre de 2025 (jornada 5 Primeira Liga)
- Estadio: Famalicão Municipal
- Alineaciones:
Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Ibrahima Ba, Justin de Haas, Pedro Bondo; Marcos Peña Ocaña, Mathias De Amorim, Gil Dias, Gustavo Sá, Marcos Vinicios, Simon Elisor. DT: Hugo Oliveira.
Sporting Lisboa: João Virgínia; Georgios Vagiannidis, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Giorgi Kochorashvili, Geovany Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.
Así las cosas, Sporting y Luis Suárez se estancan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos. Porto es líder y alcanza las 15 unidades.
Famalicão queda quinto con 10 puntos, es decir, siguen mirando de cerca los primeros lugares para, al menos, lograr puestos de clasificación europea de cara a la siguiente temporada.
Benfica, donde se desempeña Richard Ríos, es cuarto y suma 10 unidades, pero con un partido menos. Si gana ese juego, desplazará a Sporting llegando a 13 puntos.
El próximo reto para Suárez y su Sporting será el 18 de septiembre, en el debut por la fase de liga de la Champions League. Jugarán en casa contra Kairat.