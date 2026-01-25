Alexis Henríquez explica por qué rechazó volver a Atlético Nacional; contó sus motivos

Alexis Henríquez volvió al ruedo como asistente técnico por invitación de Lucas González, quien decidió recuperar a una ficha clave de sus experiencias por Águilas Doradas, Central Córdoba y América de Cali.

El exdefensor se estaba desempeñando como técnico en el equipo Sub-20 del Once Caldas, sin embargo, la oferta del Deportes Tolima lo convenció de reunirse con Lucas y liderar juntos el proyecto del cuadro pijao.

Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

Alexis sigue esperando una oportunidad en Atlético Nacional, el equipo donde ganó Copa Libertadores y múltiples títulos en el fútbol profesional colombiano.

Aunque ese deseo permanece intacto, Henríquez lo visualiza a futuro y espera que se de en las condiciones correctas.

Lo querían junto a Efraín Juárez

Los acercamientos ya existieron, pero Alexis Henríquez rechazó la oferta porque no conocía al entonces entrenador Efraín Juárez.

Así lo reveló en entrevista con Planeta Fútbol. “Una sola vez me llamaron para trabajar con Juárez y yo les dije que no porque estaba con Lucas”, explicó.

“La verdad no conocía a Juárez, nunca había hablado con él, no tuve conversación con él... Era el club que me quería tener ahí, pero fue la única vez que me llamaron. Yo tomé la decisión que no porque estaba con Lucas todavía”, añadió.

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Ahora mismo hay otro exjugador de Atlético Nacional al mando del equipo profesional, el antioqueño Diego Arias, quien fue compañero de Alexis Henríquez en la Copa Libertadores de 2016.

Muchos hinchas han pedido que se considere al capitán como posibilidad para sumarse al cuerpo técnico, sin embargo, en este momento es imposible por el contrato que acaba de firmar con el Deportes Tolima.

Lo cierto es que su regreso se dará tarde o temprano, pues es uno de los ídolos históricos de Nacional y tiene las puertas abiertas para visitar el club cuando así lo desee.

Por lo pronto se enfoca en hacer su trabajo en el Deportes Tolima y olvidar lo que pasó en la final de la Liga BetPlay 2025-II, cuando cayeron goleados a manos del Junior de Barranquilla.

“Me he sentido excelente. Lucas, la amistad, todo lo que llevamos juntos en el fútbol profesional... Cuando llegó al Tolima no se pudo porque yo tenía trabajo y estaba iniciado el torneo del equipo Sub-20 (de Once Caldas”, señaló.

Alexis confesó que no dudó en aceptar la oportunidad. “Sé el ser humano que es Lucas, todo el conocimiento que tiene y eso me motivó a estar nuevamente en el cuerpo técnico”, indicó.

Su debut fue muy positivo. Deportes Tolima tomó revancha del Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano y empezó con pie derecho el campeonato, sabiendo que pronto tendrá que afrontar el compromiso internacional en la fase previa de la Libertadores.