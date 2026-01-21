Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Marino Hinestroza ha generado polémica en el mundo de Boca Juniors luego de cancelarse su aterrizaje en La Bombonera y poner rumbo hacia Vasco da Gama de Brasil.

Atlético Nacional había aceptado la oferta de Boca por petición del propio futbolista; sin embargo, la dirigencia del club argentino cambió las condiciones en más de una oportunidad y generó demoras en la firma del acuerdo.

La cifra exacta que pagará Vasco da Gama por Marino Hinestroza: supera de lejos a Boca Juniors

Los verdolagas esperaron más de tres semanas para que Marino cumpliera su sueño, pero tuvieron que echar marcha atrás por el temor de sufrir incumplimientos en el pago de los cinco millones de dólares.

Boca Juniors se quedó con las manos vacías y sigue sin sumar refuerzos para la presente temporada, en la que volverá a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Marino Hinestroza pone rumbo a Brasil. Foto: NurPhoto via Getty Images

El chat de Marino Hinestroza

La ruptura de las negociaciones no solo generó molestia en Boca, sino que también dejó decepcionado al mismísimo Marino Hinestroza.

La periodista argentina Yoana Don habló con Marino por Instagram y filtró la respuesta del atacante vallecaucano sobre la caída del acuerdo que lo iba a llevar a La Bombonera.

“Qué lindo hubiera sido”, escribió Hinestroza en respuesta a una historia relacionada con el tema de Boca Juniors y Atlético Nacional.

Lo cierto es que el jugador estaba esperanzado con llegar a uno de los equipos más grandes de Argentina; varias veces agitó las redes sociales poniendo corazones de color azul y amarillo como el uniforme de Boca.

Todo parecía encaminado a su llegada al conjunto xeneize, pero la dirigencia de Juan Román Riquelme le dio largas a la firma del contrato y terminó provocando la reacción contraria en Nacional.

Lo esperan en Río de Janeiro

Aunque no sea con Boca Juniors, el futuro de Marino Hinestroza sí estará en el exterior. A partir de este año defenderá los colores de Vasco da Gama, equipo que juega en Río de Janeiro y ha sido campeón de la Copa Libertadores en una oportunidad.

Allí se juntará con tres colombianos más: el defensor Carlos Cuesta, el volante Johan Rojas y el extremo Carlos Andrés Gómez.

En las últimas horas se conoció que Rojas jugó un papel fundamental para convencer a Marino de unirse a Vasco da Gama, pues se conocen de haberse enfrentado en la Liga BetPlay.

Johan Rojas también estuvo sonando para reforzar el mediocampo de Atlético Nacional, pero la oferta de Vasco superó todas las expectativas que tenían los Rayados de Monterrey.

Por azares del destino, sí jugarán juntos, pero con la camiseta del Gigante de Colina en el fútbol brasileño. Vasco da Gama también tendrá compromisos internacionales, específicamente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde también estaría Nacional si es que elimina a Millonarios en la fase preliminar.