Deportes

Retorno de un ídolo a Atlético Nacional: aceptó que llamada de las directivas aceleraría todo

Diego Arias se mantendrá como el entrenador en propiedad y un histórico de los verdes llegaría a ser el asistente para 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de diciembre de 2025, 7:36 p. m.
Una llamada podría ser la clave para que llegue el ídolo a Atlético Nacional en 2026.
Una llamada podría ser la clave para que llegue el ídolo a Atlético Nacional en 2026. Foto: Colprensa

Atlético Nacional se definió en las últimas horas y decidió mantener a Diego Arias como su entrenador en propiedad para 2026. Si bien había múltiples cuestionamientos alrededor de esta decisión, al final ningún extranjero, ni tampoco Reinaldo Rueda terminaron por ser convencidos.

Para la directiva verdolaga puede que sea una decisión forzada, ya que estos esperaban tener un técnico con mayor bagaje para afrontar los próximos retos. Más, cuando el año que está por acabar no lograron ser campeones de Liga, ni tampoco clasificarse a Copa Libertadores.

Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año.
Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año. Foto: Colprensa

Aunque no se haya oficializado lo del entrenador, ya las versiones de la prensa deportiva apuntan a que esto es algo inminente que se confirmará en los próximos días.

Si bien el DT tiene capacidades, hay cuestionamientos por su liderazgo para manejar un grupo de grandes nombres. Justamente ahí, es que entraría la posibilidad de la contratación de un ídolo, quien cuenta con el conocimiento por haber sido capitán en una época gloriosa del conjunto de Medellín.

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Deportes

Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Deportes

El apetecido goleador por el que iría Junior si no sale lo de Muriel: gusta en más países de Sudamérica

Deportes

Desaparece reconocida emisora colombiana: Carlos Antonio Vélez le dijo adiós con emotivo mensaje

Deportes

Purga en Atlético Nacional se lleva a uno de los Cardona: anuncio oficial levanta tierrero en la hinchada

Deportes

Yeferson Soteldo llegó a Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

Deportes

Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

Deportes

La viral reacción de Teo Gutiérrez cuando lo compararon con Alfredo Morelos: video de más de 100 mil vistas

Deportes

Destapan la razón por la que Reinaldo Rueda no quiso volver a Atlético Nacional: esto les dijo

Deportes

Dimayor impone durísima sanción a Atlético Nacional y Medellín por desmanes en la Copa Betplay: sufren sus hinchas

Purga en Atlético Nacional se lleva a uno de los Cardona: anuncio oficial levanta tierrero en la hinchada

Alexis Henríquez, a una llamada de llegar

De quien se habla es del exdefensa central y campeón de Copa Libertadores en 2018 con Nacional, Alexis Henríquez. Este hace parte de las entrañas de los verdes y en un pasado reciente ya fue tentado para ser parte del cuadro paisa desde la dirección técnica.

Según lo comentado por el periodista Mauricio González Arteaga, a través de una transmisión de YouTube, Henríquez le revelo que ya hubo contactos: “Me llamaron cuando estaba Juárez. Me llamó Sebastián Arango (presidente del club)”.

Aunque a uno de los equipos de sus amores no se le negaría, esa vez tuvo motivos de peso para negarse a ser parte del proceso con el mexicano al mando: “Nunca he trabajado con él… no lo conozco”, habría sido su respuesta en dicho momento.

También dio a conocer que otro estratega con el que trabajó hace poco también le mencionó la posibilidad de sumarse, pero esta vez no aceptó. “Le acaban de ofrecer Deportes Tolima (Lucas González) para estar en Copa Libertadores”, aseveró el periodista González.

Alexis Henríquez se burló de título que Millonarios le ganó a Nacional; “celebraron como si fuera Libertadores”

Además de eso, hay que tener en cuenta que hoy día está ligado a otro club del FPC, donde está encargado de la preparación de divisiones menores: “Está contento en el Once Caldas. Tiene contrato indefinido”.

Aunque su vínculo con el blanco esté firme, podría llegar a reconsiderarlo si una nueva llamada desde Atlético Nacional llega para ser parte en 2026: “Este año no me ha llamado nadie de Nacional. Con Nacional es distinto…”.

De acuerdo a lo confesado al comunicador, Henríquez busca ser en un futuro el “técnico en propiedad” de algún proceso. Su pasado en Once Caldas o Nacional lo tientan con fuerza para que sea en algunos de estos dos.

Alexis Henríquez fue capitán de Atlético Nacional durante varios años
Alexis Henríquez fue capitán de Atlético Nacional durante varios años. Foto: Getty Images

Aunque falte un día para que termine el 2025, eso “no significa que no lo llamen” al inicio de la próxima campaña, dice Mauricio González. Será cuestión de esperar si la dirigencia verde se decide por acercar nuevamente a Henríquez y hacerlo parte del proyecto de Arias.

Hace unos cuentos meses, el ídolo se ofreció en medio de una charla con un perfil de TikTok: “Sí, estoy bien. Me siento capacitado, estoy contento, cogiendo más experiencia en tema de dirigir, pero ya me siento con la capacidad de dirigir, no solo a Nacional, sino a cualquier equipo en Colombia”.

Más de Deportes

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Independiente Medellín empieza a mover la bolsa de jugadores para el 2026.

Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Una llamada podría ser la clave para que llegue el ídolo a Atlético Nacional en 2026

Retorno de un ídolo a Atlético Nacional: aceptó que llamada de las directivas aceleraría todo

Junior de Barranquilla define contratación de atacante para 2026

El apetecido goleador por el que iría Junior si no sale lo de Muriel: gusta en más países de Sudamérica

Carlos Antonio Vélez fue una de las voces célebres en la historia de Antena 2.

Desaparece reconocida emisora colombiana: Carlos Antonio Vélez le dijo adiós con emotivo mensaje

Uno de los Cardona dejó de ser parte de Atlético Nacional en 2025

Purga en Atlético Nacional se lleva a uno de los Cardona: anuncio oficial levanta tierrero en la hinchada

Yeferson Soteldo está en Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichajeYeferson Soteldo está en Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

Yeferson Soteldo llegó a Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

Alfredo Morelos es una de las grandes figuras de Atlético Nacional.

Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

Gianni Infantino, presidente de Fifa y principal responsable de los cambios del balompié en el mundo

Vuelco al fútbol: Infantino y Fifa hablan de cambio revolucionario a meses del Mundial 2026; así sería

Juan Fernando Quintero abrazando a Sebastián Villa en un partido de Independiente Rivadavia vs. River Plate.

Alboroto en Argentina por lo que Sebastián Villa le dijo a Juanfer Quintero: se armó novelón

Noticias Destacadas