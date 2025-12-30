Atlético Nacional se definió en las últimas horas y decidió mantener a Diego Arias como su entrenador en propiedad para 2026. Si bien había múltiples cuestionamientos alrededor de esta decisión, al final ningún extranjero, ni tampoco Reinaldo Rueda terminaron por ser convencidos.

Para la directiva verdolaga puede que sea una decisión forzada, ya que estos esperaban tener un técnico con mayor bagaje para afrontar los próximos retos. Más, cuando el año que está por acabar no lograron ser campeones de Liga, ni tampoco clasificarse a Copa Libertadores.

Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año. Foto: Colprensa

Aunque no se haya oficializado lo del entrenador, ya las versiones de la prensa deportiva apuntan a que esto es algo inminente que se confirmará en los próximos días.

Si bien el DT tiene capacidades, hay cuestionamientos por su liderazgo para manejar un grupo de grandes nombres. Justamente ahí, es que entraría la posibilidad de la contratación de un ídolo, quien cuenta con el conocimiento por haber sido capitán en una época gloriosa del conjunto de Medellín.

Alexis Henríquez, a una llamada de llegar

De quien se habla es del exdefensa central y campeón de Copa Libertadores en 2018 con Nacional, Alexis Henríquez. Este hace parte de las entrañas de los verdes y en un pasado reciente ya fue tentado para ser parte del cuadro paisa desde la dirección técnica.

Según lo comentado por el periodista Mauricio González Arteaga, a través de una transmisión de YouTube, Henríquez le revelo que ya hubo contactos: “Me llamaron cuando estaba Juárez. Me llamó Sebastián Arango (presidente del club)”.

Aunque a uno de los equipos de sus amores no se le negaría, esa vez tuvo motivos de peso para negarse a ser parte del proceso con el mexicano al mando: “Nunca he trabajado con él… no lo conozco”, habría sido su respuesta en dicho momento.

También dio a conocer que otro estratega con el que trabajó hace poco también le mencionó la posibilidad de sumarse, pero esta vez no aceptó. “Le acaban de ofrecer Deportes Tolima (Lucas González) para estar en Copa Libertadores”, aseveró el periodista González.

Además de eso, hay que tener en cuenta que hoy día está ligado a otro club del FPC, donde está encargado de la preparación de divisiones menores: “Está contento en el Once Caldas. Tiene contrato indefinido”.

Aunque su vínculo con el blanco esté firme, podría llegar a reconsiderarlo si una nueva llamada desde Atlético Nacional llega para ser parte en 2026: “Este año no me ha llamado nadie de Nacional. Con Nacional es distinto…”.

De acuerdo a lo confesado al comunicador, Henríquez busca ser en un futuro el “técnico en propiedad” de algún proceso. Su pasado en Once Caldas o Nacional lo tientan con fuerza para que sea en algunos de estos dos.

Alexis Henríquez fue capitán de Atlético Nacional durante varios años. Foto: Getty Images

Aunque falte un día para que termine el 2025, eso “no significa que no lo llamen” al inicio de la próxima campaña, dice Mauricio González. Será cuestión de esperar si la dirigencia verde se decide por acercar nuevamente a Henríquez y hacerlo parte del proyecto de Arias.

Hace unos cuentos meses, el ídolo se ofreció en medio de una charla con un perfil de TikTok: “Sí, estoy bien. Me siento capacitado, estoy contento, cogiendo más experiencia en tema de dirigir, pero ya me siento con la capacidad de dirigir, no solo a Nacional, sino a cualquier equipo en Colombia”.