Deportes

Purga en Atlético Nacional se lleva a uno de los Cardona: anuncio oficial levanta tierrero en la hinchada

A través de un comunicado oficial, el cuadro antioqueño informó el cierre del ciclo entre las partes. Sobre dicho anuncio hubo múltiples comentarios en redes sociales.

Redacción Deportes
30 de diciembre de 2025, 5:29 p. m.
Uno de los Cardona dejó de ser parte de Atlético Nacional en 2025
Uno de los Cardona dejó de ser parte de Atlético Nacional en 2025 Foto: Getty Images

Ha llegado a su fin la etapa de un miembro de la familia Cardona en Atlético Nacional. Según lo dio a conocer el propio club a través de un comunicado oficial, se acordó la salida entre las partes y en 2026 ya no vestirá los colores del verde de Medellín.

De quien se hace referencia es de la hermana de Edwin Cardona, la también volante, Geraldine Cardona, quien permanecía en el plantel femenino de las verdolagas.

El club a través de un comunicado oficial dio a conocer la sorpresiva noticia.

“Atlético Nacional informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general que la jugadora Geraldine Cardona finaliza su vínculo con la institución, culminando una etapa de tres años en los que defendió nuestros colores con orgullo, amor y un alto sentido de responsabilidad” destacaron de lo que fue el paso de la mediocampista por el club.

Ese reconocimiento por la labor hecha mientras estuvo no paró allí, a lo largo de otros párrafos más le reconocieron los aportes que tuvo. Una de las cuestiones que no pasaron por alto, fue que haya alcanzado a portar la cita como capitana del plantel.

“Durante su permanencia en el equipo, Geraldine se consolidó como una referente dentro del grupo, destacándose no solo por su desempeño deportivo, sino también por su liderazgo, carácter y compromiso diario”, apuntaron.

Revolcón en Atlético Nacional: avecinan fin de Edwin Cardona en el club; “no se les extrañe”

“Portar la cinta de capitana fue reflejo de la confianza del plantel y del cuerpo técnico, así como de la manera ejemplar en la que representó los valores del Club dentro y fuera del terreno de juego”, extendieron.

“Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y la huella que deja en esta institución, donde su nombre quedará ligado a momentos importantes”, sumaron para Cardona.

Finalmente, le auguraron lo mejor y mantuvieron la puerta abierta para el futuro: “Le deseamos muchos éxitos en los desafíos que emprenda a nivel personal y deportivo. Esta siempre será su casa”.

“Pegó en el palo”

En los comentarios a la publicación de Geraldine llamó la atención que el pedido de una salida de uno de los Cardona no fuese el de la jugadora, sino que la hinchada esperaba que quien no fuera más, fuese Edwin.

Sí, el referente del plantel masculino y capitán en algunas ocasiones, es del que algún sector de la afición esperaba la despedida oficial.

Edwin Cardona durante un partido contra Fortaleza por la Liga Betplay.
Edwin Cardona al término de 2025 no cuenta con una buena relación con la hinchada. Foto: Getty Images

En redes sociales como X, hubo una multitud de mensajes relacionados con un deseo de salida de Edwin Cardona en Nacional. Algunos subidos de tono, mientras otros algo más tranquilos se lograron leer.

“Se equivocaron de Cardona”, comentó uno, mientras otro dijo: “Me alcancé a ilusionar pensé que era la morsa qué se pone la 10″.

Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

“Sigan con Edwin”, exigió otro. Uno más cuestionó si no correría la misma suerte el otro familiar de la jugadora: “¿En el masculino porque no harán lo mismo con el hermano?"

“Sigan con el hermano de una vez, hagan el paquete completo”, pidió un último que dio muestra de lo fracturada que está la relación entre el club y el jugador en cuestión.

