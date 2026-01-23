Deportes

Frank Fabra define su regreso al fútbol colombiano: confirmado el equipo que lo recibió

El lateral izquierdo salió como agente libre de Boca Juniors y sostendrá una reunión clave la próxima semana.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

23 de enero de 2026, 7:48 p. m.
Frank Fabra fue capitán de Boca Juniors hasta su último año de contrato.
Frank Fabra fue capitán de Boca Juniors hasta su último año de contrato. Foto: Getty Images

Frank Fabra sigue sin contrato tras su salida de Boca Juniors. El lateral izquierdo está de regreso en nuestro país y la próxima semana sostendrá reuniones para unirse oficialmente a la nómina de Independiente Medellín.

Así lo informó el periodista argentino Germán García Grova, quien destapó detalles sobre el futuro de Fabra en el fútbol profesional colombiano.

Primer club que le abre las puertas a James Rodríguez para entrenarse: “Que venga”

Frank Fabra comenzó a entrenarse con Independiente Medellín”, escribió en su cuenta de X.

Cabe recordar que el defensor antioqueño jugó con la camiseta del poderoso en el año 2015 y sostiene una buena relación con los directivos.

Se espera que tenga una reunión directa con Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, para discutir las opciones de un nuevo contrato para el primer semestre de 2026.

“El lateral obtuvo un permiso del club para moverse con el equipo y buscará, la semana próxima, alcanzar un acuerdo para retornar al club”, completó García Grova.

¿Depende de Alejandro Restrepo?

Independiente Medellín planeaba cerrar su mercado de fichajes con la incorporación de Daniel Cataño, procedente de Bolívar; sin embargo, se le presenta una oportunidad de oro para sumar experiencia a la plantilla actual.

En esta ventana ya sumaron a Yeferson Rodallega como refuerzo para el lateral izquierdo; sin embargo, no está totalmente desestimada la opción de Fabra.

Cabe recordar que hace unas semanas vendieron a Juan David Arizala al exterior y Francisco Chaverra no estaría pasando por el mejor momento de su estabilidad en el DIM.

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

Es ahí donde aparece un campo para reactivar el mercado y aprovechar que Frank Fabra tiene la disposición de unirse al proyecto.

Ahora todo depende de lo que discutan internamente Raúl Giraldo y Alejandro Restrepo, que como director técnico es el principal encargado de aprobar o declinar los nombres que le ponen sobre la mesa.

Eso sí, Fabra tendría que renunciar a una buena parte del sueldo que ganaba en Boca Juniors y hacer un intenso trabajo de pretemporada para ponerse a punto.

Frank Fabra, con la Selección Colombia, disputando un balón con Mbappé de Francia.
Frank Fabra, con la Selección Colombia, disputando un balón con Kylian Mbappé Foto: NurPhoto via Getty Images

Medellín le abrió las puertas

Lo cierto es que abrirle las puertas para entrenar es una declaración de intenciones por parte de Independiente Medellín, que hace rato viene pidiendo un hombre de liderazgo como Fabra (excapitán de Boca Juniors).

Su trayectoria en el FPC también es innegable. El defensor de 34 años fue campeón de la liga colombiana con Deportivo Cali y surgió en la cantera del Envigado FC.

Además, vistió los colores de la Selección Colombia en múltiples oportunidades e incluso entró en la lista del Mundial de Rusia 2018 a última hora por la lesión de Farid Díaz.

En Boca conquistó nueve títulos en total y fue parte del equipo ideal de la Copa Libertadores en 2016.

