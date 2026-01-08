Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

Independiente Medellín quiere dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes y preguntó por las condiciones para el regreso de Germán Ezequiel Cano.

El conjunto poderoso sueña con el regreso de su ídolo, pero tendrá que esperar.

A pesar que Cano ya no es titular indiscutible, Fluminense quiere mantenerlo como revulsivo para la próxima temporada y dio respuesta negativa a los intentos del DIM.

Fue campeón con Millonarios en la final contra Nacional y ahora un grande del FPC lo quiere: Ya presentó oferta

“Hoy, Medellín volvió a preguntar por Germán Cano tras el rumor de la llegada de Hulk a Fluminense”, informó el periodista Juan Felipe Cadavid. “La respuesta fue contundente: Cano sigue en el proyecto hasta diciembre de 2026. El delantero que saldría de Fluminense sería otro”, agregó.

Independiente Medellín está buscando un refuerzo para el ataque tras la salida de Brayan León, quien probará suerte en el fútbol de Sudáfrica a cambio de 3.5 millones de dólares.

Cadavid agregó que, a pesar de la negativa de Cano, el nuevo fichaje será una realidad. “DIM pronto anunciará un 9 extranjero”, sentenció.

Germán Cano, delantero de Fluminense Foto: Getty Images

La promesa de Germán Cano

Para volver a ver a Germán Cano en la cancha del Atanasio Girardot, la hinchada de Independiente Medellín tendrá que esperar hasta finales de este año, cuando finalice su contrato con Fluminense.

El ídolo prometió que volvería para un último baile con el poderoso y la afición espera que cumpla su palabra sin importar que lo haga sobre los 39 años.

“Siempre lo he dicho, sería un sueño terminar mi carrera acá en Medellín, poder devolverle a la gente esas palabras que salieron de mi boca, que me encantaría retirarme en el equipo del pueblo”, dijo en una entrevista posterior a conquistar la Copa Libertadores de 2023.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

En ese momento, aseguró que cumpliría su contrato con Fluminense y luego de eso contemplaría la opción de volver a la Liga BetPlay.

Independiente Medellín intentó persuadir a Fluminense de dejarlo salir de este mercado, sin embargo, Cano es una garantía de gol que no quieren desperdiciar en el conjunto carioca.

Fluminense va por Hulk

El rumor que provocó la llamada de Independiente Medellín todavía se sigue moviendo. Fluminense está haciendo todas las gestiones para fichar a Hulk, que pertenece actualmente al Atlético Mineiro.

De acuerdo a la prensa brasileña, el experimentado delantero de 39 años quiere ponerse la camiseta tricolor y está presionando con sus representantes para lograrlo.

Fluminense no piensa pagar una fuerte suma de dinero por Hulk y quiere lograr su fichaje por otra vía. Una de las opciones es que el jugador pida la rescisión de su contrato y quede como agente libre.

El resultado de este negocio puede marcar el futuro de Cano, que ha perdido brillo como figura del equipo y el año pasado solo marcó cinco goles en 22 partidos del Brasileirão.