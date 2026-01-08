Deportes

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

La dirigencia del conjunto poderoso levantó el teléfono y preguntó sobre la situación de su ídolo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de enero de 2026, 12:02 p. m.
Germán Cano, delantero argentino de Fluminense
Germán Cano, delantero argentino de Fluminense Foto: Getty Images

Independiente Medellín quiere dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes y preguntó por las condiciones para el regreso de Germán Ezequiel Cano.

El conjunto poderoso sueña con el regreso de su ídolo, pero tendrá que esperar.

A pesar que Cano ya no es titular indiscutible, Fluminense quiere mantenerlo como revulsivo para la próxima temporada y dio respuesta negativa a los intentos del DIM.

Fue campeón con Millonarios en la final contra Nacional y ahora un grande del FPC lo quiere: Ya presentó oferta

“Hoy, Medellín volvió a preguntar por Germán Cano tras el rumor de la llegada de Hulk a Fluminense”, informó el periodista Juan Felipe Cadavid. “La respuesta fue contundente: Cano sigue en el proyecto hasta diciembre de 2026. El delantero que saldría de Fluminense sería otro”, agregó.

Deportes

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Deportes

Compañero de Luis Muriel y juzgado por violación es confirmado como nuevo fichaje en Marruecos

Deportes

Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao, por Millonarios, tras sonar en clubes de ese país

Deportes

Mientras Nacional firma a Casco como nuevo refuerzo, River oficializa su reemplazo: Mundialista llega desde Flamengo

Deportes

Fuad Char dio veredicto al negocio entre Luis Fernando Muriel y Junior: pronunciamiento oficial

Deportes

La maniobra de Millonarios para que Falcao suspenda las cuatro fechas de castigo en el FPC: Jugada maestra

Deportes

Adrián Ramos, clave para la llegada de un refuerzo con recorrido europeo a América de Cali

Deportes

Germán Cano ilusiona a los hinchas de Independiente Medellín: habló claro de su regreso

Deportes

El trino de Independiente Medellín con el que saca pecho y felicita a Cano por su título en la Copa Libertadores

Deportes

¿Hinchas de Boca? Germán Cano y la llamativa confesión sobre su familia, previo a la gran final de Copa Libertadores

Independiente Medellín está buscando un refuerzo para el ataque tras la salida de Brayan León, quien probará suerte en el fútbol de Sudáfrica a cambio de 3.5 millones de dólares.

Cadavid agregó que, a pesar de la negativa de Cano, el nuevo fichaje será una realidad. “DIM pronto anunciará un 9 extranjero”, sentenció.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 04: German Cano of Fluminense getting into the field during the final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 4, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Caique Coufal/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Germán Cano, delantero de Fluminense Foto: Getty Images

La promesa de Germán Cano

Para volver a ver a Germán Cano en la cancha del Atanasio Girardot, la hinchada de Independiente Medellín tendrá que esperar hasta finales de este año, cuando finalice su contrato con Fluminense.

El ídolo prometió que volvería para un último baile con el poderoso y la afición espera que cumpla su palabra sin importar que lo haga sobre los 39 años.

Siempre lo he dicho, sería un sueño terminar mi carrera acá en Medellín, poder devolverle a la gente esas palabras que salieron de mi boca, que me encantaría retirarme en el equipo del pueblo”, dijo en una entrevista posterior a conquistar la Copa Libertadores de 2023.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

En ese momento, aseguró que cumpliría su contrato con Fluminense y luego de eso contemplaría la opción de volver a la Liga BetPlay.

Independiente Medellín intentó persuadir a Fluminense de dejarlo salir de este mercado, sin embargo, Cano es una garantía de gol que no quieren desperdiciar en el conjunto carioca.

Fluminense va por Hulk

El rumor que provocó la llamada de Independiente Medellín todavía se sigue moviendo. Fluminense está haciendo todas las gestiones para fichar a Hulk, que pertenece actualmente al Atlético Mineiro.

De acuerdo a la prensa brasileña, el experimentado delantero de 39 años quiere ponerse la camiseta tricolor y está presionando con sus representantes para lograrlo.

Fluminense no piensa pagar una fuerte suma de dinero por Hulk y quiere lograr su fichaje por otra vía. Una de las opciones es que el jugador pida la rescisión de su contrato y quede como agente libre.

El resultado de este negocio puede marcar el futuro de Cano, que ha perdido brillo como figura del equipo y el año pasado solo marcó cinco goles en 22 partidos del Brasileirão.

Más de Deportes

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 23: German Cano of Fluminense readuring the quarter-final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 second-leg match between Fluminense and Lanus at Maracana Stadium on September 23, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

x

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Ben Yedder celebra un gol con el Sevilla.

Compañero de Luis Muriel y juzgado por violación es confirmado como nuevo fichaje en Marruecos

¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.

Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao, por Millonarios, tras sonar en clubes de ese país

Matías Casco y Matías Viña.

Mientras Nacional firma a Casco como nuevo refuerzo, River oficializa su reemplazo: Mundialista llega desde Flamengo

Fuad Char hizo pronunciamiento sobre cómo va el negocio con Luis Fernando Muriel para que llegue a Junior.

Fuad Char dio veredicto al negocio entre Luis Fernando Muriel y Junior: pronunciamiento oficial

Millonarios asegura liderato del cuadrangular gracias a su victoria frente a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular B.

La maniobra de Millonarios para que Falcao suspenda las cuatro fechas de castigo en el FPC: Jugada maestra

Adrián Ramos, figura e ídolo de América de Cali.

Adrián Ramos, clave para la llegada de un refuerzo con recorrido europeo a América de Cali

Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios.

Mackalister Silva revela el particular detalle que le entregará a Radamel Falcao tras volver a Millonarios

Falcao García, capitán de Millonarios.

Este sería el mega salario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Noticias Destacadas