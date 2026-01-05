Deportes

Fue campeón con Millonarios en la final contra Nacional y ahora un grande del FPC lo quiere: Ya presentó oferta

El jugador está dispuesto a salir de su actual club y firmar con un grande del fútbol colombiano. Todo está encaminado y sería cuestión de tiempo para que lo oficialicen.

William Horacio Perilla Gamboa

6 de enero de 2026, 12:29 a. m.
Jugadores de Millonarios celebran el título ante Nacional.
Jugadores de Millonarios celebran el título ante Nacional. Foto: Colprensa

Es uno de los jugadores más importantes y queridos que tuvo Millonarios en los últimos años. Por su buen nivel en la cancha, logró ganarse el corazón azul y fue clave en aquella final contra Atlético Nacional en el 2023, donde el equipo bogotano ganó la estrella 16 en El Campín, siendo uno de los momentos más importantes de la historia del FPC.

Y es que ha sido la única final en la historia de los torneos cortos que ha tenido a dos de los tres más grandes de Colombia en una final de Liga Colombiana. Atlético Nacional y Millonarios, que sembraron una durísima rivalidad desde la década de los 80′, se veían las caras en una instancia definitiva en el máximo torneo del FPC, que al final fue para el equipo azul.

Estamos hablando de Daniel Cataño, quien fue clave durante esa temporada de Millonarios para alcanzar la estrella 16. La final comenzó en el Atanasio Girardot y el 0-0 ya avisaba a Millonarios como gran favorito al trofeo, pero Nacional comenzó ganando en El Campín y un gol de Andrés Llinás sobre el minuto 70 forzó los penaltis, donde el embajador ganó.

Daniel Cataño viviría sus últimas horas como jugador de Millonarios.
Daniel Cataño en Millonarios. Foto: Getty Images

A mediados de 2025, Daniel Cataño salió de Millonarios y firmó como nuevo jugador del Bolívar de La Paz y pese a tener continuidad y confianza por parte del técnico Flavio Robatto, recibió ofertas para volver al fútbol colombiano. La situación médica de su familia con la altura de la capital boliviana facilitaría su vuelta al FPC.

Daniel Cataño firmaría como jugador del Medellín

Varias fuentes cercanas a Daniel Cataño y al Independiente Medellín aseguran acercamientos entre las partes y un fuerte interés del DIM para firmar a este volante ofensivo. El periodista Jorge Eliécer López en el VBAR de Caracol Radio adelanta que el futbolista presentará en próximas horas los exámenes médicos en la capital de Antioquia.

Pantallazo X: @VBarCaracol
Pantallazo X: @VBarCaracol Foto: Pantallazo X: @VBarCaracol

A eso se suma el deseo de Cataño de jugar con el ‘Poderoso’, con el que ya estuvo en las temporadas 2017 y 2018. De ahí pasó al Deportes Tolima y en 2022 llegó a Millonarios. En el Bolívar de La Paz acumula 32 partidos sumando la Copa y Liga de Bolivia y la Copa Sudamericana, con siete goles marcados.

De esta manera, Independiente Medellín ocupará la vacante de Jarlan Barrera como volante por el interior, mientras el DIM cierra la venta de Brayan León al fútbol de Sudáfrica por un valor de 3.2 millones de euros.

