Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Aunque un polémico video alcanzó a poner en duda su fichaje, Frank Fabra fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Independiente Medellín para la presente temporada.

El lateral izquierdo será la cuota de experiencia para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, quien salvó su cargo con la victoria sobre Cúcuta Deportivo y sigue al frente del proyecto.

“El Deportivo Independiente Medellín informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que Frank Fabra regresa al Poderoso de la Montaña. El lateral izquierdo, nacido en Nechí, Antioquia, vuelve a vestir los colores más lindos luego de una exitosa etapa de 10 años en Boca Juniors de Argentina, donde se consolidó como uno de los jugadores colombianos con mayor regularidad”, indica el comunicado oficial.

Fabra estaba sin equipo desde diciembre del año pasado, cuando finalizó su etapa en el conjunto xeneize y quedó libre para decidir el próximo destino.

En algún momento se llegó a hablar del interés por parte de Millonarios; sin embargo, ninguna opción llegó a materializarse antes del inicio del campeonato. Medellín le abrió las puertas para entrenar y unos días después se reunió con Fabra para discutir la posibilidad de inscribirlo.

La cercanía entre ambas partes hizo posible un acuerdo que se confirmó la semana pasada, pero hasta ahora tiene final feliz con el anuncio oficial en las redes sociales del DIM.

El fichaje tambaleó

Todo estaba listo para recibir a Frank Fabra con bombos y platillos; sin embargo, un video puso a tambalear su regreso a Independiente Medellín. Al lateral izquierdo lo pillaron en un evento cantando una canción de Atlético Nacional y recibió críticas por parte de los hinchas del poderoso.

Medellín frenó en seco el fichaje hasta escuchar la versión del jugador y, luego de una discusión interna, decidieron seguir adelante.

“No es fácil jugar diez años en Boca. Él es un jugador de jerarquía que, si bien no viene con mucha actividad, tiene mucha motivación y quiere estar con nosotros”, declaró el director deportivo Federico Spada. “Se encaminó porque él da la prioridad, tiene una buena relación con don Raúl y hay conversación entre ellos. Lo estamos recuperando”, dijo.

Frank Fabra fue capitán de Boca Juniors hasta su último año de contrato. Foto: Getty Images

Independiente Medellín esperó hasta que el ambiente se calmara un poco para anunciar el regreso de Frank Fabra, quien despierta odios y amores en este segundo ciclo como jugador del rojo antioqueño.

Lo cierto es que su fichaje fue aprobado por el cuerpo técnico de Alejandro Restrepo y se sumará a la dinámica del grupo cuando esté listo físicamente. Medellín espera que este negocio surta efecto como el de otros experimentados que están triunfando en el FPC.