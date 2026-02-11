Deportes

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

El lateral izquierdo llega en condición de agente libre, luego jugar varios años en Boca Juniors de Argentina.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

11 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín.
Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín. Foto: Instagram fabra18

Aunque un polémico video alcanzó a poner en duda su fichaje, Frank Fabra fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Independiente Medellín para la presente temporada.

El lateral izquierdo será la cuota de experiencia para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, quien salvó su cargo con la victoria sobre Cúcuta Deportivo y sigue al frente del proyecto.

“El Deportivo Independiente Medellín informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que Frank Fabra regresa al Poderoso de la Montaña. El lateral izquierdo, nacido en Nechí, Antioquia, vuelve a vestir los colores más lindos luego de una exitosa etapa de 10 años en Boca Juniors de Argentina, donde se consolidó como uno de los jugadores colombianos con mayor regularidad”, indica el comunicado oficial.

La tabla de la Liga Betplay tras la reacción del Medellín en Cúcuta y Bucaramanga vs. Tolima

Fabra estaba sin equipo desde diciembre del año pasado, cuando finalizó su etapa en el conjunto xeneize y quedó libre para decidir el próximo destino.

Deportes

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Deportes

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Deportes

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Deportes

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Deportes

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Deportes

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Deportes

Sale comprometedor video de Frank Fabra: desató burlas en Nacional y molestó en el Medellín

Deportes

“Un fuera de serie”: Independiente Medellín dará palazo al mercado tras llegada de Chicho Arango a Nacional

Deportes

Frank Fabra define su regreso al fútbol colombiano: confirmado el equipo que lo recibió

En algún momento se llegó a hablar del interés por parte de Millonarios; sin embargo, ninguna opción llegó a materializarse antes del inicio del campeonato. Medellín le abrió las puertas para entrenar y unos días después se reunió con Fabra para discutir la posibilidad de inscribirlo.

La cercanía entre ambas partes hizo posible un acuerdo que se confirmó la semana pasada, pero hasta ahora tiene final feliz con el anuncio oficial en las redes sociales del DIM.

El fichaje tambaleó

Todo estaba listo para recibir a Frank Fabra con bombos y platillos; sin embargo, un video puso a tambalear su regreso a Independiente Medellín. Al lateral izquierdo lo pillaron en un evento cantando una canción de Atlético Nacional y recibió críticas por parte de los hinchas del poderoso.

Medellín frenó en seco el fichaje hasta escuchar la versión del jugador y, luego de una discusión interna, decidieron seguir adelante.

“No es fácil jugar diez años en Boca. Él es un jugador de jerarquía que, si bien no viene con mucha actividad, tiene mucha motivación y quiere estar con nosotros”, declaró el director deportivo Federico Spada. “Se encaminó porque él da la prioridad, tiene una buena relación con don Raúl y hay conversación entre ellos. Lo estamos recuperando”, dijo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 24: Frank Fabra of Boca Juniors gestures during a match between Boca Juniors and Union as part of Liga Profesional 2022 at Estadio Alberto J. Armando on June 24, 2022 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
Frank Fabra fue capitán de Boca Juniors hasta su último año de contrato. Foto: Getty Images

Independiente Medellín esperó hasta que el ambiente se calmara un poco para anunciar el regreso de Frank Fabra, quien despierta odios y amores en este segundo ciclo como jugador del rojo antioqueño.

Lo cierto es que su fichaje fue aprobado por el cuerpo técnico de Alejandro Restrepo y se sumará a la dinámica del grupo cuando esté listo físicamente. Medellín espera que este negocio surta efecto como el de otros experimentados que están triunfando en el FPC.

Más de Deportes

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 28: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots looks on during the game against the New York Jets at MetLife Stadium on December 28, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Evan Bernstein/Getty Images)

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026.

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín.

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

James Rodríguez habló para la prensa de Estados Unidos.

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Desde el cuerpo técnico de Millonarios respondieron si van o no por el peruano Andy Polo.

Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

España y Argentina ya tienen bajas confirmadas para el Mundial 2026.

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Noticias Destacadas