“Un fuera de serie”: Independiente Medellín dará palazo al mercado tras llegada de Chicho Arango a Nacional

Un jugador catalogado por Juan Román Riquelme de no hacer “cosas normales” en el campo es quien será anunciado en el DIM.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

1 de febrero de 2026, 6:44 p. m.
Independiente Medellín no se quedó atrás y dio palazo en el mercado.
Independiente Medellín no se quedó atrás y dio palazo en el mercado. Foto: @DIM_Oficial y @nacionaloficial

El que Juan Román Riquelme quiso comparar con la gloria brasileña del Real Madrid, Marcelo, está a mínimos detalles de ser el nuevo jugador estrella del plantel de Independiente Medellín. Se hace referencia al lateral con pasos por Selección Colombia, Frank Fabra.

Ya desde hace un buen tiempo que se habla de dicha incorporación para el poderoso. Si bien todo parecía encaminado, el trato tuvo algunos altibajos pero ya está a nada de oficializarse.

FranK Fabra en lo que fue su última etapa en Boca Juniors
FranK Fabra en lo que fue su última etapa en Boca Juniors Foto: FIFA via Getty Images
Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

A través de un video en el que están Juan Román Riquelme y Marcelo, que data de 2023, se supo que a quien hacen referencia es al que fue multicampeón con Xeneizes.

A la hora de buscar en internet el clip que en los últimos minutos de este domingo puso el DIM, se puede recordar a la perfección que se trata de una charla del dirigente de Boca Juniors con el exjugador de Real Madrid.

Luis Díaz le mete miedo a Portugal: técnico hizo advertencia sobre el delantero de la Selección Colombia

Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

Fallo al 97’ decidió juego del Real Madrid: tabla de posiciones de LaLiga y lucha con Barcelona

Esto dice la prensa mundial sobre James Rodríguez tras no conseguir equipo a 130 días del Mundial 2026

En la historia de Bayern Múnich: obra maestra de Luis Díaz lo metió en lista de lujo y se lo exaltan

Nuevo rey: Carlos Alcaraz remontó a Novak Djokovic y ganó el Australian Open 2026

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

Frank Fabra define su regreso al fútbol colombiano: confirmado el equipo que lo recibió

Sale de Boca Juniors y Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali lo buscan para 2026

Ganó nueve títulos con Boca Juniors y sería nuevo jugador de Millonarios

TyC Sports en sus registros lo titula así: “Riquelme y su cruce con Marcelo en 2023: ‘Aquel juega como vos. Lo que vos sos para el Madrid, él es para nosotros acá’, le dijo sobre Fabra”.

Si bien Fabra no aparece, era de él de quien hablaban por el rendimiento que venía teniendo durante dicha temporada con los de Buenos Aires.

Para ese 2023, el defensor colombiano era de los jugadores más elogiados por Riquelme. En múltiples entrevistas hizo público su gusto por Fabra, la manera de jugar, así como los resultados que entregaba en campo.

“Frank es el Marcelo del Real Madrid”, lanzó de manera atrevida Juan Román en una charla con ESPN. “Yo voy feliz a la cancha cuando juega Fabra”, agregó.

Juan Román Riquelme muestra su admiración por Frank Fabra
Juan Román Riquelme mostró en múltiples ocasiones su admiración por Frank Fabra Foto: Captura de pantalla (@SC_ESPN) y Getty Images

Ese día que el histórico 10 de Boca se extendió en elogios para Fabra llegó a calificarlo como “un fuera de serie”: “Hace cosas que no son normales. Es tan bueno que a veces parece que no quiere jugar”.

“Un fuera de serie. No es tan reconocido como merece”, sentenció sin temor a reproche y basado en lo que veía de Fabra en su momento.

“Está entre los mejores laterales de la historia de nuestro club”, anexó a un futbolista que permaneció por 10 años en una de las instituciones más grandes de Sudamérica.

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Un líder al vestuario del DIM

Alejandro Restrepo, de Medellín, ha estado sumamente cerca de cosechar títulos, pero por muy poco se ha quedado sin trofeos como Liga y Copa BetPlay.

Aunque en 2025 llegó a las instancias más importantes, le faltó ese último puntillazo para alcanzar la anhelada estrella contra Independiente Santa Fe y el trofeo ante Atlético Nacional.

Juego de Liga BetPlay durante 2025.
Juego de Liga BetPlay durante 2025. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Entre las razones que podría llegar a encontrarse sobre estos infortunios para los poderosos, está que no había líderes absolutos al interior del plantel que ayudasen a llevar esos momentos importantes de partido.

Justamente, Fabra, con la experiencia que tiene a cuestas, es lo que llegaría. A sus 34 cumpliría un rol de capitán, de líder, de voz de mando que le permita al Medellín poder lograr los objetivos trazados para 2026.

Noticias Destacadas