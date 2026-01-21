Deportes

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Un comunicado del cuadro poderoso informó del negocio que se logró para que una joya del plantel aterrizara en Inglaterra.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de enero de 2026, 10:28 p. m.
Luis Eduardo Maturana, del DIM, se probará por unos días en Manchester City
Que jugadores colombianos lleguen a clubes de renombre en el mundo como Manchester City son noticias a destacar. Durante este 21 de enero, fue Independiente Medellín el que dio a conocer que uno de sus futbolistas iría a Inglaterra para probarse con el cuadro dirigido por Pep Guardiola.

Esta novedad llamó de manera poderosa la atención del balompié colombiano, que no referenciado al talento nacional, quien ya está en Reino Unido, según lo referenciado por un par de fotos que surgieron en redes sociales.

Adicional a ello, la oficialización de esta transferencia temporal la hizo el propio Medellín, quien a través de su página web confirmó el trato que aceptaron para que Maturana fuese a tener dichas pruebas.

En la misiva compartida, DIM explicó la forma en la que viajó su joya a estar por un par de días con el poderoso, Manchester City.

“Luis Eduardo Maturana, canterano poderoso, campeón de Supercopa Juvenil y quien ya venía entrenando con el primer equipo, ha recibido una invitación para estar durante dos semanas con el equipo Sub 19 del Manchester City", relatan.

“Para El Equipo del Pueblo es muy importante construir y sostener relaciones con los mejores clubes y ligas del mundo, mostrando los procesos formativos y el crecimiento que el Deportivo Independiente Medellín ha tenido en la alta competencia y la formación”, añaden sobre el trato que los beneficia como institución.

“Es un honor recibir esta invitación por parte de un equipo que se posiciona como uno de los mejores de la Premier League, la liga más importante del mundo. Además, es un reconocimiento al buen trabajo institucional que viene realizando el club”, destacan del conjunto inglés que se ha vuelto importante en Europa durante el último tiempo.

Además, mencionan que el jugador ya está listo para empezar con dicha experiencia: “Luis Eduardo ya se encuentra en Inglaterra para iniciar esta experiencia y, una vez regrese, retomará sus entrenamientos con el plantel profesional”.

A sus 16 años, a Luis Eduardo solo se le ha visto jugar en Supercopa Juvenil. En Liga o Copa BetPlay, no se han conocido registros que den cuenta de un debut profesional con el cuadro del departamento de Antioquia.

Posiblemente, y tras haber sonado por su paso temporal por Manchester City, el profesor Alejandro Restrepo lo tenga a consideración en el plantel de primera división para que sume minutos y aporte en la disputa de los torneos de 2026.

Chances de debut para Maturana

Para Medellín, el 2026 no tuvo un inicio sencillo. Durante el pasado fin de semana debutaron con derrota ante Deportivo Pasto, por 1-0.

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

Ahora deberán centrarse en revertir la situación; sin embargo, el inconveniente será el duro calendario que afrontarán en las próximas semanas, donde tendrán que medirse con Deportivo Cali, Deportes Tolima y Millonarios.

Apenas para inicios de febrero es que se daría la vuelta del talento prestado al City. Según el calendario, el juego en el que podría entrar Maturana sería ante Internacional de Bogotá o Cúcuta Deportivo, válidos ya por las fechas 5 o 6, respectivamente, de la Liga BetPlay.

